ВВС США перехватили бомбардировщики с авиабазы Украинка

Фото: tvzvezda.ru

Бомбардировщики, перехваченные американскими истребителями у берегов Аляски, базируются на амурской авиабазе Украинка. Они выполняли плановое патрулирования и международных правил не нарушали, заявили в Минобороны России РИА Новостям.

В Министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95МС во время воздушного патрулирования в районе Аляски сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские истребители «сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут» у побережья Аляски. Телеканал CNN подчеркивал, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3, которые осуществили его в «профессиональной и безопасной манере».

По данным российского ведомства, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

«Самолеты пролетели около 5 000 километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — говорится в сообщении.

Как отмечается, летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

«Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в оборонном ведомстве.

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