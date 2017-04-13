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19апреля
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ВВС США перехватили бомбардировщики с авиабазы Украинка

ВВС США перехватили бомбардировщики с авиабазы Украинка
Фото: tvzvezda.ru

Бомбардировщики, перехваченные американскими истребителями у берегов Аляски, базируются на амурской авиабазе Украинка. Они выполняли плановое патрулирования и международных правил не нарушали, заявили в Минобороны России РИА Новостям.

В Министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95МС во время воздушного патрулирования в районе Аляски сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские истребители «сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут» у побережья Аляски. Телеканал CNN подчеркивал, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3, которые осуществили его в «профессиональной и безопасной манере».

По данным российского ведомства, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

«Самолеты пролетели около 5 000 километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — говорится в сообщении.

Как отмечается, летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

«Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в оборонном ведомстве.

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#военные #США

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • sinica

    sinica
    1 час назад

    сирия, корея, украина в прошлом, вон как Амурская область зазвучала..

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, всех участников наградят?

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Если все в пределах международных правил, нахера ж вы об этом пишите, как об каком-то инциденте? Мещане, короче.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    В следующий раз бомбу скинуть не мешало бы на всякий, пусть попробуют её тоже перехватить, а нет так сами виноваты, нечего наших пилотов пугать перехватами.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    58 минут назад

    При Обаме такого бардака не было!

    Видимо, Трамп еще даст прос.ра.ть.ся Вовану.

  • Хмык

    Хмык
    56 минут назад

    Ну да. Помнится, над Турцией тоже так летали.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    52 минуты назад

    новость из разряда "вчера в тихом океане образовалась еще несколько волн, которые достигли берега" или "на московском монетном дворе их под пресса вышла еще одна партия рублей"

  • alex 3

    alex 3
    33 минуты назад

    Какого года выпуска наши винтокрылые соколы?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    21 секунда назад

    Крутые бомбардировщики. Перехватили ввс сша. С заголовками осторожнее ))

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