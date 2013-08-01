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19апреля
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Сегодня, 11:17 10

Теневая экономика в России ставит рекорды

Теневая экономика в России ставит рекорды
Фото: www.rbc.ru

Неформальный сектор экономики в РФ побил рекорд по объемам по меньшей мере за последние 11 лет. В прошлом году, по данным Росстата, в нем было занято 15,4 миллиона человек, или 21,2 % от общего количества работающих граждан, сообщает Newsru.com.

На теневом рынке труда заняты 30 миллионов россиян. Это более 40 % экономически активного населения. Из них 21,7 миллиона имеют дополнительные неоформленные заработки либо получают часть зарплаты в «конвертах».

В 2017 году неформальный сектор пополнился полумиллионом человек в сравнении с 2015 годом. С 2011 года сегмент вырос на 4 миллиона работников. Кроме того, по итогам 2016 года занятость населения в неформальном секторе экономики достигла рекордного масштаба с 2006 года (данные за более ранние годы недоступны).

Официальная статистика относит к так называемому неформальному сектору людей, которые не работают и не зарегистрированы в качестве юридического лица. Речь идет о самозанятых гражданах, фермерах, индивидуальных предпринимателях и работниках ИП. Неформальный сектор не включает в себя людей, которые работают без оформления договора и получают «серые» зарплаты.

Рост теневого сектора обусловлен с одной стороны падением экономики, а с другой – увеличением доходов населения. Это позволяет нанимать людей для личных услуг, например нянь, домработниц. С ними рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются.

«Из-за роста ставки НДС бизнес стремится сократить расходы на другие платежи, отсюда уход в тень. Слишком высокая цена услуг или товаров может отпугнуть потребителя, поэтому приходится экономить на других платежах», – поясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Еще одна причина – дорогие кредиты. «Как бизнесу накапливать деньги, чтобы вкладывать их в свое развитие? Только экономия, и это экономия на оплате труда, на отчислениях в первую очередь», – говорит эксперт.

Минфин планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени. По мнению Минфина, способствовать выходу бизнеса из тени будет снижение ставок страховых взносов. Так, ведомство предлагает провести налоговый маневр по схеме «22/22» – снизить ставку взносов до 22 % с одновременным повышением ставки НДС до той же величины.

Правда, как рассказывал изданию в конце февраля министр труда Максим Топилин, в начале 2000-х правительство пыталось снизить долю нелегального сектора в экономике, уменьшая ставку платежа в ПФР. Однако ставка выросла, как и неформальный сектор.

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#налоги #работа #экономика

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Любопытно что жулик жулика прижмет?

    Ну уйдут все в теневую экономику и останется только прокремлевский олигархат,а с него одного властьне посмеет драть.

    Вот и получается, что именно прокремлевский олигархат в задницу пинает власть т..е. жулик жулика прижимают

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    всеми любимые дальнобои там же..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Кризиса нету, усё хорошо (и как-то столько знакомых подсокращали, уже думала всё, ан нет, ещё одного "попросили")

    Онлайн кассы в массы и глонас, и... !

    Но мы заботимся об малом бизнесе. Мы ему кредитные программы пишем, мы в законы его вписываем...

    А пока... ну вы держитесь там...

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    даешь 90 -е !!

    Классно же жили

  • full

    full
    1 час назад

    Туж2

    даешь 90 -е !!

    Классно же жили



    У нас же все клево. Что за ностальгия?

  • Туж2

    Туж2
    50 минут назад

    full

    Туж2

    даешь 90 -е !!

    Классно же жили



    У нас же все клево. Что за ностальгия?



    да нет ностальгии.

    про сто когда начинается стон как отвратный живем

    предлагаю вспомнить 90-е

    ...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    50 минут назад



    Рост теневого сектора обусловлен с одной стороны падением экономики, а с другой – увеличением доходов населения. Это позволяет нанимать людей для личных услуг, например нянь, домработниц. С ними рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются.



    во шедевр . Весь мир нам завидует , экономика падает - доходы растут .

    Отправляясь отмечаться на биржу занятости , я нанимаю для ребёнка няню - мексиканку за наличные , лодрывая устои ПФР !!!

  • vertex

    vertex
    40 минут назад

    Рудольф Шнапс



    Рост теневого сектора обусловлен с одной стороны падением экономики, а с другой – увеличением доходов населения. Это позволяет нанимать людей для личных услуг, например нянь, домработниц. С ними рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются.



    во шедевр . Весь мир нам завидует , экономика падает - доходы растут .

    Отправляясь отмечаться на биржу занятости , я нанимаю для ребёнка няню - мексиканку за наличные , лодрывая устои ПФР !!!



    Вы богатые))), кризис пройден))). А факты реальной жизни нищего населения - это всего лишь вранье и компот от Навального

    Ценам на нефть предсказали скачок до 65 долларов за баррель.

    https://rg.ru/2017/04/18/cenam-na-neft-predskazali-skachok-do-65-dollarov-za-barrel.html

  • Crasy

    Crasy
    31 минута назад

    Прочел заголовок и сразу подумал о Кабаеве и кооперативе "озеро"

  • Знаток28

    Знаток28
    11 минут назад

    Начиная от обычного рабочего, заканчивая крупным бизнесом, все хотят уйти от налогов, пытаясь в карман оставить как можно больше, особенно бизнес! Не удивительно, что теневая экономика разрослась, сами же люди и способствуют

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