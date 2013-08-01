Теневая экономика в России ставит рекорды

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Неформальный сектор экономики в РФ побил рекорд по объемам по меньшей мере за последние 11 лет. В прошлом году, по данным Росстата, в нем было занято 15,4 миллиона человек, или 21,2 % от общего количества работающих граждан, сообщает Newsru.com.

На теневом рынке труда заняты 30 миллионов россиян. Это более 40 % экономически активного населения. Из них 21,7 миллиона имеют дополнительные неоформленные заработки либо получают часть зарплаты в «конвертах».

В 2017 году неформальный сектор пополнился полумиллионом человек в сравнении с 2015 годом. С 2011 года сегмент вырос на 4 миллиона работников. Кроме того, по итогам 2016 года занятость населения в неформальном секторе экономики достигла рекордного масштаба с 2006 года (данные за более ранние годы недоступны).

Официальная статистика относит к так называемому неформальному сектору людей, которые не работают и не зарегистрированы в качестве юридического лица. Речь идет о самозанятых гражданах, фермерах, индивидуальных предпринимателях и работниках ИП. Неформальный сектор не включает в себя людей, которые работают без оформления договора и получают «серые» зарплаты.

Рост теневого сектора обусловлен с одной стороны падением экономики, а с другой – увеличением доходов населения. Это позволяет нанимать людей для личных услуг, например нянь, домработниц. С ними рассчитываются наличными, никакие взносы и налоги не уплачиваются.

«Из-за роста ставки НДС бизнес стремится сократить расходы на другие платежи, отсюда уход в тень. Слишком высокая цена услуг или товаров может отпугнуть потребителя, поэтому приходится экономить на других платежах», – поясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Еще одна причина – дорогие кредиты. «Как бизнесу накапливать деньги, чтобы вкладывать их в свое развитие? Только экономия, и это экономия на оплате труда, на отчислениях в первую очередь», – говорит эксперт.

Минфин планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени. По мнению Минфина, способствовать выходу бизнеса из тени будет снижение ставок страховых взносов. Так, ведомство предлагает провести налоговый маневр по схеме «22/22» – снизить ставку взносов до 22 % с одновременным повышением ставки НДС до той же величины.

Правда, как рассказывал изданию в конце февраля министр труда Максим Топилин, в начале 2000-х правительство пыталось снизить долю нелегального сектора в экономике, уменьшая ставку платежа в ПФР. Однако ставка выросла, как и неформальный сектор.

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