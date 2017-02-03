В Амурской области начали готовить дороги к паводкам

Фото: Pikabu

Минтранс и Амурупрадор области приступили к противопаводковым мероприятиям по сохранению автодорог в Приамурье. Специалисты расчистили путь для пропуска талых вод, подготовили спецтехнику, заготовили материалы для ремонта дорог в случае, если их разрушит паводковая вода. Также ведется мониторинг прогнозов метеослужб.

«Для выполнения мероприятий против паводков подготовлено 150 единиц специализированной дорожной техники, заготовлено 3 500 кубометров различных инертных материалов вблизи мест возможных прорывов земляного полотна автомобильных дорог. Подготовлена 21 аварийная бригада, все они оснащены средствами малой механизации. Проводится ежесуточное наблюдение за ледовой обстановкой на участках дорог, где расположены средние и малые мостовые сооружения, организована работа диспетчерских служб. Для бесперебойного пропуска талых вод нами обследовано и очищено от снежных отложений 1 380 водопропускных труб, на 138 мостовых сооружениях очищена подмостовая зона», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Кроме того, «Амурупрадор» еженедельно анализирует информацию, поступающую от подрядных организаций, метеослужб, служб ГО и ЧС, и жителей Амурской области, чтобы в случае необходимости скорректировать намеченные планы по выполнению подготовительных работ против паводков.

«Мы учитываем опыт 2013 года, когда в результате крупномасштабного наводнения пострадало 116 объектов транспортной инфраструктуры, относящейся к собственности региона. В 2016 году из-за различных стихийных бедствий пострадало 48 километров автомобильных дорог и 233 погонных метра искусственных сооружений. В этом году особое внимание будет уделено участкам автомобильных дорог, входящим в перечень наиболее подверженных опасности подтопления», – отметил министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

Минтранстрой области и ГКУ «Амурупрадор» просят участников дорожного движения и жителей Амурской области, сообщать в управление «Амурупрадор» о дефектах и повреждениях, угрожающих разрушением элементов дорог, а также о случаях ограничения движения транспорта по телефону 8 (4162) 22-16-08.

На сегодня перерывов в движении из-за разрушения автомобильных дорог регионального значения не зафиксировано, сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области.

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