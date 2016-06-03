Гигантский астероид приближается к Земле

Фото: newinform.com

Большой астероид под названием «Скала» приближается к Земле, пишет РЕН ТВ. Сближение произойдет в ночь на 20 апреля. Но, уверяют астрономы, угрозы столкновения нет. Событие впечатляющее – такого больше не повторится ближайшие 500 лет.

Небесное тело, входящее в перечень потенциально опасных для жизни на Земле объектов, имеет размеры, схожие с Гибралтарской скалой (до 1,5 километра), и движется со скоростью 118 километров в час.

Пролетит астероид на безопасном, но самом близком расстоянии за последние четыре века — примерно в пятикратной дистанции до Луны. Это явление, которое произойдет предстоящей ночью, можно будет увидеть даже в любительские телескопы, поскольку космический гость отражает солнечный свет в два раза сильнее поверхности спутника Земли.

Астероид был открыт три года назад и получил название «Скала» в честь голливудского актера Дуэйна Джонсона, носящего такой псевдоним.

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