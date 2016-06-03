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19апреля
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Гигантский астероид приближается к Земле

Гигантский астероид приближается к Земле
Фото: newinform.com

Большой астероид под названием «Скала» приближается к Земле, пишет РЕН ТВ. Сближение произойдет в ночь на 20 апреля. Но, уверяют астрономы, угрозы столкновения нет. Событие впечатляющее – такого больше не повторится ближайшие 500 лет.

Небесное тело, входящее в перечень потенциально опасных для жизни на Земле объектов, имеет размеры, схожие с Гибралтарской скалой (до 1,5 километра), и движется со скоростью 118 километров в час.

Пролетит астероид на безопасном, но самом близком расстоянии за последние четыре века — примерно в пятикратной дистанции до Луны. Это явление, которое произойдет предстоящей ночью, можно будет увидеть даже в любительские телескопы, поскольку космический гость отражает солнечный свет в два раза сильнее поверхности спутника Земли.

Астероид был открыт три года назад и получил название «Скала» в честь голливудского актера Дуэйна Джонсона, носящего такой псевдоним.

Просмотров всего: 285

#космос #происшествия

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Комментарии
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  • ИванЛи

    ИванЛи
    2 часа назад

    И что???

  • full

    full
    2 часа назад

    Небесное тело, входящее в перечень потенциально опасных для жизни на Земле объектов, имеет размеры, схожие с Гибралтарской скалой (до 1,5 километра), и движется со скоростью 118 километров в час.

    Какой неторопливый булыжник. Даже любопытно, как его скорость измеряли.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    fullНебесное тело, входящее в перечень потенциально опасных для жизни на Земле объектов, имеет размеры, схожие с Гибралтарской скалой (до 1,5 километра), и движется со скоростью 118 километров в час.

    Какой неторопливый булыжник. Даже любопытно, как его скорость измеряли.


    По увеличению угла перемещения за единицу времени, зная расстояние до него.

  • full

    full
    2 часа назад

    Дмитрий1

    full

    Небесное тело, входящее в перечень потенциально опасных для жизни на Земле объектов, имеет размеры, схожие с Гибралтарской скалой (до 1,5 километра), и движется со скоростью 118 километров в час.

    Какой неторопливый булыжник. Даже любопытно, как его скорость измеряли.



    По увеличению угла перемещения за единицу времени, зная расстояние до него.


    Ага. При такой скорости не дождаться, однако.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Удар астероидом по инстинкту самозащиты.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    8 секунд назад

    "Астероид был открыт три года назад и получил название «Скала» в честь голливудского актера Дуэйна Джонсона"

    Время ДиКаприо прошло(

    И среди астрономов бывают девочки. Девочки такие девочки

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