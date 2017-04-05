Амурчане привезли пять медалей с дальневосточных соревнований по ориентированию

40 амурчан из Благовещенска, Белогорска и Свободного приняли участие в дальневосточном первенстве по спортивному ориентированию, которое прошло в поселке Лозовом Приморского края. С соревнований спортсмены привезли пять медалей, из них две – высшего достоинства. А благовещенцы Максим Максименко и Алина Токарева выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

В первенстве участвовали команды из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

В итоге Алина Токарева стала первой на дистанции кросс-классика, Максим Максименко финишировал раньше всех на классической дистанции. А Валерия Казакова стала бронзовым призером в обеих дисциплинах. В третий день соревнований Максим Максименко стал третьим на многодневном кроссе.

Кроме двух обладателей КМС, шесть амурчан выполнили нормативы первого взрослого разряда, двое – второго взрослого.

Одновременно с дальневосточными соревнованиями проходило первенство Приморского края по спортивному ориентированию для девочек и мальчиков до 12 лет. Здесь амурчане также не уехали без наград. Екатерина Щелокова завоевала две золотые медали, Дана Щеголева – одну, а Алиса Полица – бронзовую медаль.

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