Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:40 0

Амурчане привезли пять медалей с дальневосточных соревнований по ориентированию

Амурчане привезли пять медалей с дальневосточных соревнований по ориентированию

40 амурчан из Благовещенска, Белогорска и Свободного приняли участие в дальневосточном первенстве по спортивному ориентированию, которое прошло в поселке Лозовом Приморского края. С соревнований спортсмены привезли пять медалей, из них две – высшего достоинства. А благовещенцы Максим Максименко и Алина Токарева выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

В первенстве участвовали команды из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

В итоге Алина Токарева стала первой на дистанции кросс-классика, Максим Максименко финишировал раньше всех на классической дистанции. А Валерия Казакова стала бронзовым призером в обеих дисциплинах. В третий день соревнований Максим Максименко стал третьим на многодневном кроссе.

Кроме двух обладателей КМС, шесть амурчан выполнили нормативы первого взрослого разряда, двое – второго взрослого.

Одновременно с дальневосточными соревнованиями проходило первенство Приморского края по спортивному ориентированию для девочек и мальчиков до 12 лет. Здесь амурчане также не уехали без наград. Екатерина Щелокова завоевала две золотые медали, Дана Щеголева – одну, а Алиса Полица – бронзовую медаль.

Просмотров всего: 205

#дети #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 8

Наставник ФК «Балтика» назвал цирком работу судьи из Благовещенска на матче ФНЛ
Общество 3

В Благовещенске может появиться детская площадка для юных пациентов АОДКБ

В России и мире

На Алтае воспитанники детсада пострадали при обрушении кирпичной стены
Общество 9

В Благовещенске начали продавать путевки на зимние Олимпийские игры в Южную Корею