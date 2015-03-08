Джордж Буш-старший вновь оказался в больнице

Фото: ТАСС

В Хьюстоне (штат Техас) доставлен в Методистскую больницу экс-президент США Джордж Буш-старший. Ему поставлен диагноз пневмония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию BNO News.

«Президент Джордж Г. У. Буш поступил в Методистскую больницу Хьюстона в пятницу для обследования из-за постоянного кашля, который не давал ему покоя. Впоследствии выяснилось, что у него легкая степень пневмонии, от которой он получил лечение», – цитирует телеканал представителя больницы. Он добавил, что пациент находится в хорошем расположении духа и идет на поправку.

В январе 41-й президент уже попадал в больницу с аналогичным заболеванием и был выписан через две недели.

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#здоровье #США

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