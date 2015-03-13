Амурчанок приглашают на бесплатный прием у онколога-маммолога

В субботу, 22 апреля, в поликлинике Амурского областного онкологического диспансера по адресу: улица Октябрьская, 110, пройдет День открытых дверей для женщин. Амурчанок приглашают на осмотр к онкологу-маммологу. Прием будут вести три врача.

Осмотры специалисты проведут с 8 до 14 часов в порядке живой очереди. Предварительная запись по телефонам +7 (4162) 56-66-11, 77- 57-27. При себе необходимо иметь полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

По информации амурского минздрава, в последние годы в России ежегодно выявляют более 500 тысяч онкологических заболеваний. В структуре заболеваемости на лидирующих позициях по-прежнему остается рак молочной железы. Первые позиции он держит и в Амурской области. При раннем выявлении и своевременно начатом лечении злокачественных новообразований снижается смертность от этой патологии.

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