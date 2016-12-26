Агентство Reuters: в Сирии погибли три российских контрактника

Фото: ИА Regnum

В Сирии погибли трое российских военных. Они служили в республике по контракту – так утверждает агентство Reuters. Российские власти официально не подтвердили эту информацию, пишет Regnum.

Сообщается, что в Сирии погибли граждане России Алексей Сафонов, Владимир Плютинский и Михаил Нефедов.

По информации Reuters, 41-летний Сафонов до поездки в Сирию воевал добровольцем в Донбассе. Его гибель подтвердили Reuters родственники. По данным агентства, он похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области.

46-летний Владимир Плютинский – житель станицы Казанская Краснодарского края – погиб в сирийском населенном пункте Тиас 12 февраля недалеко от Пальмиры в провинции Хомс. Reuters ссылается на выписку из свидетельства о смерти Плютинского.

27-летний Михаил Нефедов погиб в Сирии 10 февраля в результате подрыва смертника. Вместе с ним погибли ещё 10 человек. В этом случае Reuters ссылается на знакомого Нефедова.

Минобороны, МИД России и российское посольство в Дамаске пока никак не прокомментировали информацию Reuters.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, по состоянию на 11 апреля в Сирии погибли 30 российских военных. Ранее в этом месяце стало известно о гибели двух военных, однако имен погибших ведомство не раскрыло, сообщает «Коммерсант».

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