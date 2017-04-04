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19апреля
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В Хэйхэ пройдут трехдневные бесплатные курсы для благовещенских предпринимателей

В Хэйхэ пройдут трехдневные бесплатные курсы для благовещенских предпринимателей
Фото: павлоград.dp.ua

С 26 по 28 апреля китайско-российский центр делового сотрудничества «Интер+» в Хэйхэ откроет свои двери для предпринимателей Благовещенска. В центре в течение трех дней участники пройдут бесплатное обучение по развитию и продвижению своего бизнеса с помощью электронной коммерции.

Слушателям представится возможность получить новые знания в сфере электронной коммерции от высококвалифицированных преподавателей, провести сравнительный анализ китайско-российской электронной коммерции, изучить механизмы открытия магазина по популярном китайском сайте, процедуру регистрации в налоговом органе и оформления банковской карты.

Обучение стало возможным благодаря достигнутой договоренности между администрацией города Благовещенска и правительством провинции Хэйлунцзян. Впервые китайско-российский образовательный бизнес-центр города Хэйхэ открыл свои двери для молодых предпринимателей из Благовещенска в октябре 2016 года, предоставив возможность изучить интернет-коммерцию в форме лекционных и практических занятий.

С марта 2017 года обучение в бизнес-инкубаторе будет проходить ежемесячно в группах по 20-25 человек.

Получить дополнительную информацию и записаться в группу на обучение в бизнес-инкубатор города Хэйхэ можно, обратившись в МБУ «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» по телефону 33-23-26, либо по электронной почте gmc_vibor@mail.ru, сообщает пресс-служба мэрии.

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#Китай #образование #финансы

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