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Больше ста коров ушли вслед за бобром в Канаде (видео)

Больше ста коров ушли вслед за бобром в Канаде (видео)
Фото: mir24.tv

150 коров угнал с пастбища на юге Канады речной бобер. Видеозапись необычного происшествия на своей странице в Facebook опубликовала хозяйка стада Адриенна Айви, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на CBC News.

«Думаю, он искал новое место для строительства хатки, а они следовали за ним. Вокруг него было около трех футов (порядка 90 сантиметров), поскольку коровы боялись подходить ближе. Они очень любопытные и похожи на подростков. Полагаю, они следили за бобром, так как не могли понять, что же это такое», — поведала сама Айви телеканалу CBS.

Бобры, по ее словам, и раньше забредали на их ранчо, но никогда не привлекали к себе столько внимания со стороны крупного рогатого скота, пишет телеканал 360°.

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#животные #происшествия

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