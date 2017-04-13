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19апреля
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Минувшие сутки Амурская область прожила без палов

За прошедшие сутки в Приамурье не было зарегистрировано ни одного пала. Но зафиксирована 21 термическая аномалия на территории Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Серышевского, Тамбовского, Тындинского районов и в Белогорске. Для проверки термоточек были привлечены 110 человек и 31 единица техники.

Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и Амурской авиабазы, на 19 апреля на территории области первый класс пожарной опасности установлен в 18 районах. Это Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Константиновский, Ивановский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Сковородинский, Серышевский, Тамбовский, Тындинский и Шимановский районы. В двух районах установлен второй класс пожарной опасности: в Свободненском и Зейском.

18 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составлено 11 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности, проведено 13 профилактических рейдов, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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