В Благовещенском районе с пожарами борются с помощью вышек

Дежурные пожарных смотровых вышек даже в плохую погоду остаются на своих местах. Они должны следить, нет ли на прилегающей территории возгорания, а заметив дым, сообщить о нем в диспетчерскую службу, чтобы отряд отправили на тушение. Три вышки в Новопетровке, Натальине и Грязнушке образуют систему наблюдения за природными пожарами.

На плечах семи пожарных ответственность за безопасность села Михайловка Благовещенского района. Нередко приходится спешить на подмогу в соседние села.

«В этом году у нас сильный пал шел со стороны реки Тунсарки. И ветер сильный. Вот мы и выезжали туда. Три единицы нашей техники, пожарный пост на пожарке. Их смена и наши семь человек. В прошлом году был сильный пал со стороны утеса на деревню», – рассказал командир пожарной группы села Михайловка Юрий Хлёба.

Оперативность в тушении пожаров в Благовещенском районе обеспечивает также смотровая вышка в селе Грязнушка. Она расположена на возвышенности. И даже при небольшой высоте, около 20 метров, у дежурных открывается панорама до шести километров. В сезон пожаров они осматривают территорию с десяти часов утра до шести вечера. Если нужно, стоят на посту и дольше. Смотритель Андрей Потенко изучает местность с биноклем, чтобы разглядеть очаг возгорания даже на самых отдаленных территориях.

«Когда такая погода, как сегодня, например, два раза в час подымаемся. Когда солнечно, постоянно дежурим. Вдвоем. Здесь, получается, видно где-то километров на шесть-семь. Полигон видно, и полностью осматриваем окрестности», – рассказал Андрей Потенко.

Вышку в Грязнушке построили в 2008 году. С ее помощью бороться с огнем стали оперативнее. Отряд пожарных выезжает точно на место возгорания. Если пламя меняет направление, дежурный оперативно информирует их об этом.

«Мы делали объезд на автомобилях, но это, сами понимаете. Когда особенно ветер дует, мы поехали на южную сторону, а горит с запада, то есть, мы не могли определить местность, где возгорание. Сейчас вышка дает нам точное расположение очага. И мы сразу туда выезжаем. Конечно, вышка намного эффективнее», – рассказал глава администрации Михайловского сельсовета Владимир Турков.

Эта вышка вместе с теми, что в Новопетровке и Натальине, образует смотровой треугольник. Если на территории внутри него случится пожар, сигнал о нем поступит из трех районов. Обо всех пожарах сообщают в единую дежурную диспетчерскую службу в администрации Благовещенского района.

«Наблюдатель обнаружил возникший пожар или задымление. Он, соответственно, информирует дежурного ЕДДС в течение минуты. В течение минуты дежурный ЕДДС докладывает главе для принятия решения. И поднимает формирования для убытия на локализацию и ликвидацию пожара», – пояснил начальник отдела гражданской защиты, пожарной безопасности администрации Благовещенского района Сергей Никитенко.

В администрации надеются, что в этом году в Благовещенском районе природных пожаров будет меньше. На территории сделали плановые отжиги, вспахали сельхозугодья. Да и погода этой весной тоже способствует пожарным. Если год назад на конец апреля в Благовещенском районе тушили больше 20 пожаров, то в этом – наполовину меньше.

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#пожары #природа

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