Осужденных за терроризм могут лишить гражданства РФ

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену решений о выдаче гражданства лицам, осужденным за терроризм. Его авторы – лидеры всех четырех парламентских фракций, сообщает «Российская газета». Граждан РФ по рождению эта мера не коснется. Изменения предложено внести в статью 22 закона «О гражданстве РФ».

Законопроект – авторы Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия») – предполагает, что можно будет отменять решения о предоставлении российского гражданства. Основанием для отмены, в соответствии с поправками, «будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера».

Предложенные изменения, считают лидеры думских фракций, «позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство».

Как пишет ТАСС, внесенный в Думу законопроект об отзыве российского гражданства у осужденных за терроризм положительно оценил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. «Мое отношение к этому законопроекту – положительное», – сказал он.

По мнению Федотова, законопроект достаточно точно отражает идею президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе сообщил о возможности принятия в ближайшее время решений об отзыве российского гражданства у лиц, вступивших в группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Федотов также пояснил, что законопроект не касается граждан России, получивших гражданство по рождению. «Этот законопроект касается натурализовавшихся граждан, то есть иностранцев и лиц без гражданства, получивших гражданство России», – указал председатель Совета.

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#закон #российская власть

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