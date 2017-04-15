Еще немного дождя: прогноз погоды в Амурской области на 19 апреля

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В Амурской области 19 апреля установится переменная облачность. Местами пройдет слабый и умеренный дождь. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха составит 7…12 градусов тепла, местами по северу – от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске в 6 часов утра было плюс 2 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 3-7 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, временами пройдет слабый дождь. Северный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду, термометры покажут 7…9 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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