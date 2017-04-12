Предпринимателей временно не будут наказывать за отсутствие онлайн-касс: обзор прессы

Фото: rg.ru

В сегодняшний обзор его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин включил информацию о банкротстве продавцов алкоголя в Индии; о способах избавления от головной боли; о причинах превышения интернет-трафика в одной из тюрем США и об экранизации романа «Анна Каренина».

Вам статья

Возьмут читатели в руки «Российскую газету», и им в глаза бросятся большие статьи о том, что за работу без онлайн-касс предпринимателей пока не будут наказывать. Но надо иметь в виду: пока.

Еще изучается вопрос: помогут ли корабли США у берегов Северной Кореи защитить мир от ядерной угрозы. Но, по мнению Павла Савинкина, тот самый мир думает так: не лезли бы к этой стране, пусть живут, как разумеют. Они ведь не направляют свои вооруженные силы к берегам Америки?

Также в номере

Чтобы не перечислять все интересные материалы «РГ» (их много), обозреватель остановился на небольшой заметке о том, что в Индии вступил в силу закон, запрещающий продажу спиртных напитков на расстоянии не менее 500 метров от автомагистралей. В результате, за две недели действия закона более половины гостиниц и ресторанов оказались на грани банкротства, более миллиона человек получили уведомления об увольнении. При этом количество ДТП и преступлений, совершенных из-за алкоголя – не снизилось. Так что закон, скорее всего, будут пересматривать.

Не пропусти

Далее «Моя Мадонна», где говорится о незаконной вырубке деревьев в городе. Незаконная-то она незаконная, но кто ж за нее ответит? А никто не ответит, поскольку заявлений от граждан в соответствующие органы не поступало – это раз. И кто вырубал – непонятно. Это два.

Еще читатели узнают о том, сколько в Амурской области памятников В.И. Ленину. Все-таки на носу 22 апреля, день рождения вождя мирового пролетариата.

Из этой же газеты можно узнать, как избавиться от головной боли – об этом тоже есть в газете статья.

Об этом пишут все

«АиФ» сегодня, как и все газеты на этой неделе, смотрит, что в карманах у власть имущих. Дело в том, что как раз эти самые власть имущие отчитались о своих доходах. Так вот, в карманах у власть имущих много чего – и роскошные автомобили, и огромные квартиры, и земельные участки… Но даже если читатели об этом узнают и даже если внутренне не согласятся с праведностью этих доходов, то все равно поделать ничего не смогут, а потому смело можно перелистнуть страницу, чтобы почитать о том, почему в очередной раз экранизирована «Анна Каренина» да еще и без сцены бросания под поезд. И действительно, ради чего снимали?!

Очень интересно

На очереди «Комсомольская правда», рассказывающая о том, какая муха укусила Трампа. В статье исследуется вопрос, почему новый президент США вместо обещанного удара по коррупции, ударил по Сирии, усилив угрозу третьей мировой войны.

А если не интересуют проблемы международного масштаба, можно почитать откровения Максима Виторгана, мужа Ксении Собчак. Он рассказывает о том, что жена его бьет и называет негодяем. А все остальные подробности Павел Андреевич оставляет читателям.

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший о том, как два американца, отбывающие наказание в тюрьме, собрали вручную полноценные компьютеры из деталей, которые подлежали утилизации в исправительном учреждении. Затем подключились к тюремному сетевому коммутатору и скачивали боевики и порнушку, продавая коллегам флешки. Попались на том, что руководство тюрьмы обратило внимание на превышенный трафик Интернета. Бедолагам добавили срок…

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