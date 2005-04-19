Зрители ушли с «пьяного» концерта: история Приамурья

В 2014 году 19 апреля в ОКЦ Благовещенска прошел концерт Владимира Кузьмина. Многие зрители не дождались его окончания. Люди массово уходили со словами: «Артист пьян», «Владимир Кузьмин пьяный вдрызг, поёт еле как». Организаторы оперативно организовали возврат средств тем, кто решил не дожидаться окончания выступления. Людям возвращали полную стоимость билетов.

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19 апреля 1918 года в Благовещенске вышел первый номер газеты социалистических партий – большевиков, эсеров, максималистов, анархистов-коммунистов. Печатное издание, которое назвали «Коммунист», информировало амурчан о новостях три раза в неделю. «Коммунист» просуществовал пять месяцев, до сентября.

В этот же день главный золотой комитет направил Благовещенскому Совету телеграмму, в которой запрещал самодеятельность в национализации приисков и говорил о прерогативе Совета народных комиссаров проводить такую национализацию.

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19 апреля 1919 года во Владивостоке открылась III Дальневосточная партийная конференция, инициаторами которой стали благовещенские большевики-подпольщики. В конференции участвовали представители подпольных организаций Владивостока, Хабаровска, Никольск-Уссурийска, Читы, Харбина, Благовещенска. В этот же день был сформирован Дальневосточный комитет РКП(б). Большевики постановили активизировать партизанское движение, усилить партийное руководство и улучшить материально-техническое снабжение партизан.

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19 апреля 1920 года областной комитет партии с участием партийно-хозяйственного актива решил всех коммунистов мобилизовать на партийную и военную работу, а также уделить главное внимание Забайкальскому фронту и ускорить воссоединение с Советской Россией, всю работу приспособить к нуждам фронта. Таков итог работы облкомпарта по докладу П. П. Постышева.

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19 апреля 1926 года говорили об итогах районирования губернии. Этот вопрос обсуждался на I Амурском окружном съезде Советов. Коммунисты заседали четыре дня, с 15 по 19 апреля, и в итоге наметили пути дальнейшего укрепления и развития хозяйства области.

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19 апреля 1940 года в Амурской области открылся кинокорреспондентский пункт. Благовещенск был определён как его постоянный адрес.

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В 1961 году в этот день было организовано Амурское областное объединение «Сельхозтехника». Расположилось оно на базе областного управления «Главторгмаша» РСФСР и аппарата, выделенного из состава областного управления сельского хозяйства.

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В этот день в 1980 году амурчане вышли на коммунистический субботник, посвящённый 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Участие в нём приняли 475 тысяч трудящихся. Выпущено продукции более чем на 2 миллиона рублей, в фонд 10-й пятилетки перечислен 1 миллион 200 тысяч рублей.

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1991 год. Создано советско-японского предприятие по переработке древесины «Амкай».

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19 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР выпустил постановление о создании системы службы занятости населения.

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Новая звезда для Вечного огня появилась на площади Победы к 9 Мая. 19 апреля 2005 года на судостроительном заводе прошла её первая пробная сборка. По словам инженеров, их творение можно назвать уникальным. Звезду выполнили в виде ордена Великой Отечественной войны.

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Амурская область готова к началу Всероссийской сельскохозяйственной переписи – об этом доложили 19 апреля 2006 года представители Амурстата на административном совете. Саму перепись планировали провести с 1 по 25 июля.

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2010 год. Больше 60 авиадиспетчеров Благовещенска объявили ограниченную голодовку. Таким образом они поддержали всероссийскую акцию протеста, которая проходила в нескольких десятках городов страны. Диспетчеры принимали пищу только перед сменой и во время работы. Объявить полноценную голодовку им запрещал закон.

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Первая российско-китайская поисковая экспедиция по увековечению памяти советских воинов, погибших на территории Китая во время Второй мировой войны, стартовала 19 апреля 2015 года. Россия и Китай совместно работали над поиском и перезахоронением останков советских воинов, погибших в войне за освобождение северо-востока Китая от японских захватчиков.

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#жизнь #история

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