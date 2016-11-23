Отпуск с пользой: едем за зубами!

Имплантация и протезирование для тех, у кого «слишком сложный» или «безнадёжный» случай. Если вам когда-то сказали, что ваш стоматологический случай безнадёжен, что зубы вам не вернуть и самое большее, на что вы можете рассчитывать – съёмные протезы, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации.

Специалисты, которые помогут

– Нужно искать специалиста, который вам поможет. Безнадёжных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent (г. Новосибирск), хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти, или тем, у кого отсутствует достаточный объём костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия – неблагоприятное состояние кости.

Михаил Семёнович знает, о чём говорит. Опытный имплантолог одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов. Его пациенты получили не просто зубы, они вновь обрели улыбки, уверенность и возможность не отказывать себе в маленьких радостях жизни, например, побаловать себя любимыми лакомствами, которых раньше были лишены.

Решение за один день

Благодаря инновационной услуге, которую иначе называют «зубы за один день», людям не приходится месяцами (а иногда и годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают постоянные зубы и в тот же день начинают ими пользоваться.

Инновационные стоматологические услуги, высокопрофессиональные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на, казалось бы, безнадёжность ситуации, им помогут, сделали клинику iDent известной от Москвы и Центральной части России до отдалённых районов Севера и Дальнего Востока. Сюда едут даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Всё для иногородних пациентов

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть всё для приезжих пациентов.

– Мы всегда просим их отправить нам снимок компьютерной томографии. Врачи его изучают и дают человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, – гарантирует Инна ТОДЕР, директор Международного центра имплантологии iDent. – Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация – завтра улетать, а работа не готова – исключена. Клиника максимально включается в работу и делает всё, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы всё успеете! А когда приедете в Новосибирск, мы окажем вам достойный приём: поможем информацией о такси, гостиницах, квартирах, которые сдаются – постараемся максимально помочь вам чувствовать себя комфортно, предусмотреть все детали!

Справка

В iDent на высоком уровне представлена не только имплантация, здесь есть весь спектр стоматологических услуг: терапия, ортодонтия (элайнеры Invisalign, брекеты), ортопедия (протезирование), эстетическая стоматология (отбеливание, люминиры).

Международный центр имплантологии, клиника iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3



тел. 8 (383) 207-55-77



e-mail: 2075577@ident-implant.ru



www.ident-implant.ru

Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 года

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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