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18 апреля 2017, 21:08 5

Наставник ФК «Балтика» назвал цирком работу судьи из Благовещенска на матче ФНЛ

Наставник ФК «Балтика» назвал цирком работу судьи из Благовещенска на матче ФНЛ
Фото: afs28.ru

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Игорь Черевченко жестко раскритиковал работу судьи из Благовещенска Антона Анопы на матче Футбольной национальной лиги. В этой игре «Балтика» уступила сопернику ФК «Химки» со счетом 0:1.

На встрече между «Химками» и «Балтикой» Антон Анопа был главным судьей. По-видимому, Игоря Черевченко не устроило то, что Анопа удалил защитника «Балтики» Виталия Каленковича на 76-й минуте матча.

«Две одинаковые команды играли, мы свои моменты забили. Судья… Я не знаю, где они их находят таких. Из Благовещенска? Наверное, долго летел, с головой не все в порядке. Подустал чуток в полете. Это просто цирк, это называется цирк. Если такие люди будут дальше судить, я не знаю, куда российский футбол придет. Я никогда в жизни о судьях не говорил, но этот беспредел, что сегодня устроил этот молодой человек. Этот судья не имеет права даже детей судить. Правда, это не мое дело. Он сегодня цирковой номер исполнил», – цитирует Черевченко Sports.ru.

Антон Анопа – профессиональный футбольный рефери, председатель судейского комитета Амурского футбольного союза. До 2007 года выступал за футбольную команду «Амур». Карьеру футболиста Анопа завершил из-за травмы.

Просмотров всего: 690

#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    а что в Благовещенске есть футбол?

  • СВС

    СВС
    3 часа назад

    понять и простить

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Вы прежде чем публиковать..Узнайте что за человек этот Черевченко. Он известен постоянными оскорблениями судей. Наш Анопа у него трехсотый арбитр которого он оскорбил.Его когда из Спартака выгнали он осорблял даже уборщиц. Это клоун отечественного футбола. Вы еще экспертное мнение Александра Бубнова опубликуйте "до кучи" Такой же дегрод...

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Вот, кстати, видео удаления

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Павел ФлудерскийВы прежде чем публиковать..Узнайте что за человек этот Черевченко. Он известен постоянными оскорблениями судей. Наш Анопа у него трехсотый арбитр которого он оскорбил.Его когда из Спартака выгнали он осорблял даже уборщиц. Это клоун отечественного футбола. Вы еще экспертное мнение Александра Бубнова опубликуйте "до кучи" Такой же дегрод...




    Я никогда в жизни о судьях не говорил





    В конце субботнего матча 10-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив" (1:1) арбитр Сергей Карасев удалил из технической зоны главного тренера гостей Игоря Черевченко. Сразу после игры назывались разные версии, почему рефери принял такое решение. По данным "СЭ", Карасев решился на применение санкций из-за того, что наставник железнодорожников оскорбил первого судью-помощника Антона Аверьянова. Теперь Черевченко грозит дисквалификация.





    Игорь Черевченко и вовсе заподозрил судью Вилкова в неприкрытой "любви" к "Локо".





    Игорь Черевченко сказал, что судья не справился со своей работой. Вы согласны с ним?





    Кроме того, есть вопрос и еще к одному человеку — я имею в виду отмененный гол и карточку Самедову. Я не знаю, для чего это было.



    Сразу видно, что человек вообще первый раз в жизни говорит про судей

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