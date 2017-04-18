Наставник ФК «Балтика» назвал цирком работу судьи из Благовещенска на матче ФНЛ
Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Игорь Черевченко жестко раскритиковал работу судьи из Благовещенска Антона Анопы на матче Футбольной национальной лиги. В этой игре «Балтика» уступила сопернику ФК «Химки» со счетом 0:1.
На встрече между «Химками» и «Балтикой» Антон Анопа был главным судьей. По-видимому, Игоря Черевченко не устроило то, что Анопа удалил защитника «Балтики» Виталия Каленковича на 76-й минуте матча.
«Две одинаковые команды играли, мы свои моменты забили. Судья… Я не знаю, где они их находят таких. Из Благовещенска? Наверное, долго летел, с головой не все в порядке. Подустал чуток в полете. Это просто цирк, это называется цирк. Если такие люди будут дальше судить, я не знаю, куда российский футбол придет. Я никогда в жизни о судьях не говорил, но этот беспредел, что сегодня устроил этот молодой человек. Этот судья не имеет права даже детей судить. Правда, это не мое дело. Он сегодня цирковой номер исполнил», – цитирует Черевченко Sports.ru.
Антон Анопа – профессиональный футбольный рефери, председатель судейского комитета Амурского футбольного союза. До 2007 года выступал за футбольную команду «Амур». Карьеру футболиста Анопа завершил из-за травмы.
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