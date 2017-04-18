Наставник ФК «Балтика» назвал цирком работу судьи из Благовещенска на матче ФНЛ

Фото: afs28.ru

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Игорь Черевченко жестко раскритиковал работу судьи из Благовещенска Антона Анопы на матче Футбольной национальной лиги. В этой игре «Балтика» уступила сопернику ФК «Химки» со счетом 0:1.

На встрече между «Химками» и «Балтикой» Антон Анопа был главным судьей. По-видимому, Игоря Черевченко не устроило то, что Анопа удалил защитника «Балтики» Виталия Каленковича на 76-й минуте матча.

«Две одинаковые команды играли, мы свои моменты забили. Судья… Я не знаю, где они их находят таких. Из Благовещенска? Наверное, долго летел, с головой не все в порядке. Подустал чуток в полете. Это просто цирк, это называется цирк. Если такие люди будут дальше судить, я не знаю, куда российский футбол придет. Я никогда в жизни о судьях не говорил, но этот беспредел, что сегодня устроил этот молодой человек. Этот судья не имеет права даже детей судить. Правда, это не мое дело. Он сегодня цирковой номер исполнил», – цитирует Черевченко Sports.ru.

Антон Анопа – профессиональный футбольный рефери, председатель судейского комитета Амурского футбольного союза. До 2007 года выступал за футбольную команду «Амур». Карьеру футболиста Анопа завершил из-за травмы.

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