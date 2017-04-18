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18 апреля 2017, 20:41 1

Владимир Путин поздравил с Днем рождения 95-летнюю благовещенку

Владимир Путин поздравил с Днем рождения 95-летнюю благовещенку

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения 95-летнюю Нину Релину, почетного жителя Благовещенска. Женщине исполнилось 95 лет.

Ветерана Великой Отечественной войны, автора слов городского гимна чествовали в Городском доме культуры. Губернатор Амурской области Александр Козлов зачитал горожанке поздравление от президента.

Родные подарили Нине Релиной бриллианты. Таких дорогих украшений у женщины никогда не было.

«Мы по гороскопу посмотрели, камень бабушкин – бриллиант. Мы пришли в магазин с дочкой и говорим, хотим выбрать подарок на юбилей. А когда сказали, что юбилярше 95, у продавца глаза явно округлились!», – говорит дочь Нины Релиной Вера Пантюх.

«В молодости не было возможности – шинель солдатская, потом работа – 30 лет по газетам. Когда мотаешься, мы украшения вообще не надевали и не покупали», – отмечает Нина Релина.

Камни Нина Релина полюбила, еще живя на Урале. Поэтому и поступила в горный институт. Доучиться не дала Великая Отечественная война. В 19 лет девушка ушла на фронт добровольцем, стала радистом 1-го класса. О ее героическом прошлом знают многие в Благовещенске. Этому городу Нина Валериановна подарила свой гимн. Текст не могли выбрать 4 года, а на 5-й – свой вариант предложила Нина Релина.

Самостоятельно гулять по Благовещенску, даже просто спуститься с третьего этажа, ветеран войны не может уже 6 лет. Выбраться на мероприятие, как в Городской дом культуры, получается раз в несколько месяцев – и только днем. Социальное такси работает до 5 вечера по будням. О походе, например, в театр мечтать не приходится.

«Поехала в этот раз, спрашиваю – по какой улице едем? Город, конечно, меняется… Выбираться удается очень редко, потому что вот эта машина у нас одна на весь город», – говорит Нина Релина.

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#губернатор #жизнь

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