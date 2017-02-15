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Жителям Мазановского района вручили ключи от новых квартир

Жителям Мазановского района вручили ключи от новых квартир
Фото: министерство ЖКХ Амурской области

В понедельник, 17 апреля, в Мазановском районе его глава Михаил Пивень вместе с председателем районного совета народных депутатов Ириной Герман торжественно вручили ключи от новых квартир трем семьям из села Новокиевский Увал.

Квартиры семьи получили в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, сообщает министерство ЖКХ Амурской области.

«В настоящее время в муниципальную собственность Мазановского района приобретено 8 коммунальных квартир в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилья. Из трёх муниципальных квартир уже переселены граждане по договорам социального найма. Сегодня еще трём собственникам жилья мы вручили ключи от квартир в новом доме. На две оставшиеся квартиры документы сданы на регистрацию в Росреестр. Переселить жильцов в комфортабельное жильё планируется до конца апреля 2017 года», – рассказал Михаил Пивень.

Программа по переселению жителей Амурской области из аварийного жилья реализуется в регионе с 2013 года. На сегодняшний день в Приамурье расселено граждан с общей площади 124,40 тысячи квадратных метров. Новые квартиры получили более 7 тысяч граждан, построен 101 многоквартирный дом на территории 17 муниципальных образований. В 2016 году расселены граждане, проживающие в 34,65 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До 1 сентября 2017 года планируется расселить граждан еще из 33,90 тысячи квадратных метров муниципального фонда, находящегося в аварийном состоянии. Помимо этого идет активная работа по формированию реестра готового жилья для приобретения уже построенных квартир у собственников.

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#строительство

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