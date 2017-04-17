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18апреля
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Двух благовещенцев будут судить за песню с призывами убивать полицейских

Двух благовещенцев будут судить за песню с призывами убивать полицейских
Фото: i.ytimg.com

В Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух горожан. Мужчин обвиняют в исполнении песни, содержащей призывы убивать сотрудников полиции.

Как сообщает прокуратура Амурской области, 20 апреля 2016 года благовещенцы исполнили для слушателей в одном из гаражей города песню. В ней «неоднократно использовались выражения, побуждающие (склоняющие)» к убийствам полицейских. Песню сочинил один из исполнителей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 11 апреля 2017 года дело было направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам может быть назначено наказание в виде штрафа, принудительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до четырех лет.

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#криминал #музыка #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    44 минуты назад

    Гараж не является общественным местом, а является собственностью.

    Понятие общественного места в соответствии с ч. 2 ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ

    Понятие общественного места охватывает любые помещения и территории, предназначенные для нахождения в (на) них людей и обладающие свободным доступом к ним.

    По изученной категории дел мировые судьи и судьи районных (городских) судов к общественным местам относят: вокзалы, железнодорожные вагоны в составе пассажирских поездов, улицы населённых пунктов, подъезды жилых домов, помещения организаций (администрации, больницы, магазины), здания судебных участков и судов, площади и площадки перед организациями, проезжие части дорог, остановки транспорта общего пользования, парки культуры и отдыха.

    Скоро за анекдоты подтягивать будут...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    22 минуты назад

    ДАЖЕ В ГАРАЖЕ ЕСТЬ УШИ.

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