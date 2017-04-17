Двух благовещенцев будут судить за песню с призывами убивать полицейских

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В Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух горожан. Мужчин обвиняют в исполнении песни, содержащей призывы убивать сотрудников полиции.

Как сообщает прокуратура Амурской области, 20 апреля 2016 года благовещенцы исполнили для слушателей в одном из гаражей города песню. В ней «неоднократно использовались выражения, побуждающие (склоняющие)» к убийствам полицейских. Песню сочинил один из исполнителей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 11 апреля 2017 года дело было направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам может быть назначено наказание в виде штрафа, принудительных работ, ареста либо лишения свободы на срок до четырех лет.

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