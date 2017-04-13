В Благовещенске пожарные прибыли на вызов о задымлении в клинической больнице

Фото: instagram.com/blag_dtp

Во вторник, 18 апреля, к зданию Благовещенской городской клинической больницы прибыли несколько пожарных расчетов. Как сообщили очевидцы, в больнице произошло задымление в хирургическом отделении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что на улице горел мусор, и дым затянуло внутрь здания больницы.

«Поступило сообщение о задымлении, на место прибыли пожарные подразделения по повышенному номеру вызова, поскольку это объект с массовым пребыванием людей, тем более круглосуточным. Огонь на улице был быстро потушен», – сообщили в пресс-службе.

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