«Зеленая весна» придет в Приамурье

Фото: tatar-inform.ru

Амурская область присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна» 29 апреля. Вопросы организации и проведения работ на селекторном совещании губернатор Приамурья обсудил с главами городов и районов.

В ближайшее время муниципалитетам предстоит провести работы по благоустройству мест захоронения, а также организовать транспортное обслуживание населения на «садоводческих маршрутах». На кладбищах необходимо оборудовать места для мусора. Эту задачу предстоит выполнить местным администрациям городов и районов совместно с руководителями муниципальных предприятий. Контролировать работу будут министр ЖКХ Сергей Гордеев и министр транспорта и строительства региона Андрей Тягло.

«В ближайшие дни нам с вами предстоит сконцентрировать внимание и усилия на благоустройстве населенных пунктов. 25 апреля – День поминовения. Затем Первомай и, наконец, – главный праздник нашей страны – День Победы. Поэтому мы должны максимально избавить города и поселки от мусора и грязи, скопившихся за зиму, чтобы весна в Приамурье была такой, какой ее ждут амурчане – чистой, цветущей и радостной», – обратился к руководству городов и районов глава региона.

Также на всех территориях 29 апреля пройдут субботники в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная весна».

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#жизнь

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