Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: молодежный литературный сквер и проект «Городская среда»

Утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает заместитель директора муниципальной информационной библиотечной системы Татьяна Поздеева. Тема беседы – для чего в Благовещенске создают молодёжный литературный сквер. Ведущие утреннего эфира Екатерина Кузьмина и Олег Никитин.

В дневном эфире «Эха» поговорят о том, как реализуется проект «Городская среда» в Благовещенске. На вопросы ответит заместитель председателя благовещенской городской Думы, региональный координатор проекта Эдуард Хасаншин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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