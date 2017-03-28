Спортшкола «Белогорец», откуда ушел директор после обряда освящения, обрела нового главу

Фото: belogorck.ru

У детско-юношеской спортивной школы «Белогорец» Белогорска появился новый директор. На должность с испытательным сроком взяли Егора Меркулова. Прежний директор, как сообщалось, покинул свой пост после проведения в учреждении обряда освящения.

К исполнению должностных обязанностей Егор Меркулов приступит 19 апреля. В этот же день руководителя представят коллективу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Перед новым директором поставлена задача – поднять престиж школы футбола на новый уровень. Надеемся, что в перспективе ФК "Белогорск" будет пополняться воспитанниками ДЮСШ "Белогорец"», – отметила начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белогорска Ольга Саяпина.

Егор Меркулов родился 5 марта 1989 года. Имеет высшее образование. С 2012 года работал в СК «Мост-Восток». С детства увлекается футболом. С 2009 по 2012 годы играл в составе ФК «Белогорск», на протяжении многих лет является капитаном сборной Белогорска по футболу. Женат. Воспитывает дочь.

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