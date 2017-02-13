В деле о погроме на свободненском кладбище появились подозреваемые

Фото: gzt-sv.ru

Полиция установила предполагаемых участников погрома на свободненском кладбище. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, это двое подростков.

«Полицейские установили, что к данному происшествию могут быть причастны двое несовершеннолетних жителей города Свободный. На родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП – за ненадлежащее выполнение ими родительских обязанностей. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних администрации города», – прокомментировала заместитель начальника отдела ОИ и ОС УМВД России по Амурской области Элина Якубова.

Как сообщало Амур.инфо, на кладбище в Свободном неизвестные разрушили около сотни надгробий. Часть из них оказалась расколота, другие вывернули из земли. Нa нeкoтopыx ceмeйныx мoгилax пaмятники оказались yничтoжeны пoлнocтью.

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#происшествия #Свободный

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