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18апреля
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Сегодня, 18:08 4

В деле о погроме на свободненском кладбище появились подозреваемые

В деле о погроме на свободненском кладбище появились подозреваемые
Фото: gzt-sv.ru

Полиция установила предполагаемых участников погрома на свободненском кладбище. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, это двое подростков.

«Полицейские установили, что к данному происшествию могут быть причастны двое несовершеннолетних жителей города Свободный. На родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП – за ненадлежащее выполнение ими родительских обязанностей. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних администрации города», – прокомментировала заместитель начальника отдела ОИ и ОС УМВД России по Амурской области Элина Якубова.

Как сообщало Амур.инфо, на кладбище в Свободном неизвестные разрушили около сотни надгробий. Часть из них оказалась расколота, другие вывернули из земли. Нa нeкoтopыx ceмeйныx мoгилax пaмятники оказались yничтoжeны пoлнocтью.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    Это как "МОГУТ БЫТЬ причастны двое несовершеннолетних...но административные протоколы УЖЕ СОСТАВЛЕНЫ"? Презумция невиновности отменена что-ли?Еще не доказали,но уже наказали...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    вандалы разрушили около сотни надгробий

    Это как же им, двоим несовершеннолетним, удалось столько

    разрушить? Или в несколько заходов крушили?

    А вообще охрана какая-то кладбищ существует?

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    чтд.

  • Щуп

    Щуп
    5 минут назад

    Что то тоже слабо верится в то, что двое подростков способны на такое:( масштаб не тот

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