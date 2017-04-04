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18апреля
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Сегодня, 18:03 5

В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе в районе Ленина–Шевченко

В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе в районе Ленина–Шевченко

В областном центре Приамурья 18 апреля судебные приставы собрались у входа в летнее кафе в районе перекрестка Ленина–Шевченко. Вместе с ними к заведению подошел представитель владельца, а также жильцы соседнего дома, по инициативе которых и был поднят вопрос о правомерности расположения в этом месте летнего кафе.

Некоторое время назад местные жители обратились в суд, который в итоге постановил, что заведение является самовольной постройкой, возведенной незаконно, и его необходимо убрать. Но процесс демонтажа затянулся, поэтому в дело вмешались судебные приставы.

18 апреля планировалось демонтировать незаконно построенное кафе, которое уже давно не работает. Но процессу поспешил воспрепятствовать представитель владельца кафе.

«Документов он нам никаких не показал, но сообщил, что владельца заведения нет в городе, и он якобы является его представителем. Мужчина конечно вначале вел себя немного агрессивно, пытался помешать законным действиям приставов. Но в итоге его удалось успокоить», – рассказала пресс-секретарь амурского управления службы судебных приставов Елена Пациора.

Но представитель владельца стал не единственной преградой на пути к исполнению предписания суда. При вскрытии двери оказалось, что в помещении находится имущество владельца. Поэтому демонтаж кафе пришлось отложить.

«Мы опечатали входы, провели опись имущества, которое в ближайшее время спецорганизация вывезет к месту хранения. После этого специалисты приступят к демонтажу кафе», – добавила Елена Пациора.

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#закон #отдых #строительство

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Местные жители? Ржу не могу!

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Сколько лет уж этому заведению,а опомнились только сейчас..

    Хорошо,хоть так... Ещё бы обратили внимание на игровое заведение в микрорайоне,в подвальном помещении комплекса Чайка,напротив кинотеатра Харбин.

  • belka717

    belka717
    46 минут назад

    Gelo

    Сколько лет уж этому заведению,а опомнились только сейчас.. Хорошо,хоть так... Ещё бы обратили внимание на игровое заведение в микрорайоне,в подвальном помещении комплекса Чайка,напротив кинотеатра Харбин.

    Хорошая подсказка полицейским и судебным приставам. Люди, пишите больше о таких местах, может город наш будет чище и дышать будет спокойнее.

  • marcepan

    marcepan
    28 минут назад

    Белка, ой вы насмешили. Сколько лет кафе работало, а потом пустовало? Убирают только потому, что владелец в контрах с некоторыми людьми, наделенными властью.

  • mstya

    mstya
    8 минут назад

    Gelo

    Сколько лет уж этому заведению,а опомнились только сейчас.. Хорошо,хоть так... Ещё бы обратили внимание на игровое заведение в микрорайоне,в подвальном помещении комплекса Чайка,напротив кинотеатра Харбин.



    И там не одно "заведение". Да, туда с регулярной периодичностью "маски-шоу" наведываются, но ситуация не меняется, а меняются только вывески.

    "Намазано" там)))

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