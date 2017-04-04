В Благовещенске снесут незаконно построенное кафе в районе Ленина–Шевченко

В областном центре Приамурья 18 апреля судебные приставы собрались у входа в летнее кафе в районе перекрестка Ленина–Шевченко. Вместе с ними к заведению подошел представитель владельца, а также жильцы соседнего дома, по инициативе которых и был поднят вопрос о правомерности расположения в этом месте летнего кафе.

Некоторое время назад местные жители обратились в суд, который в итоге постановил, что заведение является самовольной постройкой, возведенной незаконно, и его необходимо убрать. Но процесс демонтажа затянулся, поэтому в дело вмешались судебные приставы.

18 апреля планировалось демонтировать незаконно построенное кафе, которое уже давно не работает. Но процессу поспешил воспрепятствовать представитель владельца кафе.

«Документов он нам никаких не показал, но сообщил, что владельца заведения нет в городе, и он якобы является его представителем. Мужчина конечно вначале вел себя немного агрессивно, пытался помешать законным действиям приставов. Но в итоге его удалось успокоить», – рассказала пресс-секретарь амурского управления службы судебных приставов Елена Пациора.

Но представитель владельца стал не единственной преградой на пути к исполнению предписания суда. При вскрытии двери оказалось, что в помещении находится имущество владельца. Поэтому демонтаж кафе пришлось отложить.

«Мы опечатали входы, провели опись имущества, которое в ближайшее время спецорганизация вывезет к месту хранения. После этого специалисты приступят к демонтажу кафе», – добавила Елена Пациора.

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