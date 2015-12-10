Приамурье осталось без опорного вуза

Минобрнауки определил 22 вуза, на базе которых будут созданы опорные университеты в регионах. Дальневосточные высшие учебные заведения конкурс не прошли. От Приамурья за звание опорного вуза боролся Амурский госуниверситет.

Конкурс по созданию опорных университетов проходил в два этапа. В финал вышли два дальневосточных вуза. Из Приамурья – Амурский госуниверситет. Проект в Москве представлял ректор Андрей Плутенко. «Мы вышли в финал конкурса в числе 33 вузов со всей России. В проект мы включили 6 направлений по развитию образования, науки и созданию благоприятных условий для молодежи. Представляли проект опорного вуза вместе с представителем из областного правительства. Причин, почему не прошли, мы пока не знаем», — поделился с журналистом «Амур.инфо» Андрей Долиевич.

В этом году Минобрнауки изменило правила участия в конкурсе на создание опорных университетов. Ранее для этого необходимо было иметь вуз-партнер. В конце 2015 года АмГУ официально предложил БГПУ объединиться, но руководство педагогического вуза отказалось участвовать в этой программе. Тем не менее Амурский госуниверситет подавал заявку на участие и получил отказ.

В этом году экспертный совет при Минобрнауки определил 22 вуза-победителя второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Об этом пишет «Коммерсант». Отобранные университеты разделены на две категории по уровню финансирования. Вузам-победителям предстоит изменить кадровую политику, научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов и понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда.

В первую группу попали вузы, которые получат софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Среди них Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

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