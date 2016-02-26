Для Благовещенска закупают 120 светофоров за 1 720 440 рублей

Фото: scientificrussia.ru

«Городской сервисно-торговый центр» Благовещенска собирается закупить 120 светофоров: 60 транспортных и 60 пешеходных. Был объявлен электронный аукцион, на котором заявили начальную цену лота – 1 миллион 720 тысяч 440 рублей. На сайте госзакупок сообщается, что на 18 апреля для участия в аукционе были поданы три заявки.

Сам аукцион пройдет 21 апреля 2017 года. Согласно условиям, выдвинутым ГСТК, светофоры должны быть новыми, не бывшими в обращении. Поставщик должен предоставить гарантию на товар не менее 18 месяцев с момента подписания акта о приемке.

Цена лота специалистами ГСТК установлена из средней стоимости светофоров. По их подсчетам, отраженным в документации, транспортный светофор в среднем стоит 14 632 рубля, а пешеходный – 14 042 рубля.

Поставка товара должна осуществиться в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

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#ЖКХ #транспорт

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