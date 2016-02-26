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18апреля
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Сегодня, 17:45 6

Для Благовещенска закупают 120 светофоров за 1 720 440 рублей

Для Благовещенска закупают 120 светофоров за 1 720 440 рублей
Фото: scientificrussia.ru

«Городской сервисно-торговый центр» Благовещенска собирается закупить 120 светофоров: 60 транспортных и 60 пешеходных. Был объявлен электронный аукцион, на котором заявили начальную цену лота – 1 миллион 720 тысяч 440 рублей. На сайте госзакупок сообщается, что на 18 апреля для участия в аукционе были поданы три заявки.

Сам аукцион пройдет 21 апреля 2017 года. Согласно условиям, выдвинутым ГСТК, светофоры должны быть новыми, не бывшими в обращении. Поставщик должен предоставить гарантию на товар не менее 18 месяцев с момента подписания акта о приемке.

Цена лота специалистами ГСТК установлена из средней стоимости светофоров. По их подсчетам, отраженным в документации, транспортный светофор в среднем стоит 14 632 рубля, а пешеходный – 14 042 рубля.

Поставка товара должна осуществиться в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Просмотров всего: 319

#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Белый лист

    Белый лист
    2 часа назад

    Ну, новые светофоры это все ж благое дело, а то часть уже не работает и надо менять, а часть надо бы все ж установить)

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Люблю предвыборный год,хоть чуток да сделают для города.Были бы выборы каждый год....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    что сложно организовать в области собственное производственное предприятие?

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    пpaвлeниe ЖKX и блaгoycтpoйcтвa aдминиcтpaции г. Cвoбoднoгo дaлo peдaкции paзъяcнeниe пo-пoвoдy тaкoй paзницы в cтoимocти ycтaнoвки cвeтoфopoв. B oктябpe 2015 гoдa в paмкax peaлизaции мepoпpиятий фeдepaльнoй цeлeвoй пpoгpaммы «Пoвышeниe бeзoпacнocти дopoжнoгo движeния в 2013-2020 гoдax» в Cвoбoднoм был ycтaнoвлeн cвeтoфopный oбъeкт нa пepeкpёcткe yлиц 50 лeт Oктябpя – Kapлa Mapкca. Cтoимocть cвeтoфopнoгo oбъeктa (бeз ycтaнoвки) – 1,2 млн. pyблeй. Пo oблacти вceгo тaкиx cвeтoфopoв пo пpoгpaммe ycтaнoвлeнo 11: кpoмe Cвoбoднoгo, в Блaгoвeщeнcкe, Paйчиxинcкe и Бeлoгopcкe.

    http://www.gzt-sv.ru/2016/02/26/svobodnomu-predlozhili-svetofory-podarok.html

  • Старший в классе

    Старший в классе
    11 минут назад

    Правильно, что занимаются этим вопросом! Светофоры многие и менять пора, и новые ставить

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

    Старший в классе

    Правильно, что занимаются этим вопросом! Светофоры многие и менять пора, и новые ставить



    менять на что и зачем?.. Зелёный свет устарел?

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