ГДК вновь требует, чтобы поставщика новогоднего фейерверка в Благовещенске признали недобросовестным

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Городской дом культуры Благовещенска потребовал признать недействительным решение амурского УФАС об отказе включить ООО «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. С этим ГДК обратился в Арбитражный суд Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 21 февраля в областном антимонопольном управлении решался вопрос о включении фирмы «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. На этом настаивал Городской дом культуры, который остался недоволен новогодним фейерверком, прогремевшим в Благовещенске 31 декабря 2016 года.

Было установлено, что фейерверк, предоставленный «Салютами Амура», не соответствовал условиям контракта между фирмой и ГДК. Зарядов запустили почти в три раза меньше, а запускали их реже, чем требовалось. Контракт был расторгнут ГДК. Тем не менее УФАС отказало учреждению во включении «Салютов Амура» в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь же Городской дом культуры требует признать в суде решение УФАС недействительным. Его сочли «несоответствующим нормам закона Российской Федерации», сообщает Арбитражный суд Амурской области.

Предварительное судебное заседание по этому поводу назначено на 16 мая.

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