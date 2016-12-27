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ГДК вновь требует, чтобы поставщика новогоднего фейерверка в Благовещенске признали недобросовестным

ГДК вновь требует, чтобы поставщика новогоднего фейерверка в Благовещенске признали недобросовестным
Фото: fishki.net

Городской дом культуры Благовещенска потребовал признать недействительным решение амурского УФАС об отказе включить ООО «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. С этим ГДК обратился в Арбитражный суд Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 21 февраля в областном антимонопольном управлении решался вопрос о включении фирмы «Салюты Амура» в реестр недобросовестных поставщиков. На этом настаивал Городской дом культуры, который остался недоволен новогодним фейерверком, прогремевшим в Благовещенске 31 декабря 2016 года.

Было установлено, что фейерверк, предоставленный «Салютами Амура», не соответствовал условиям контракта между фирмой и ГДК. Зарядов запустили почти в три раза меньше, а запускали их реже, чем требовалось. Контракт был расторгнут ГДК. Тем не менее УФАС отказало учреждению во включении «Салютов Амура» в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь же Городской дом культуры требует признать в суде решение УФАС недействительным. Его сочли «несоответствующим нормам закона Российской Федерации», сообщает Арбитражный суд Амурской области.

Предварительное судебное заседание по этому поводу назначено на 16 мая.

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#суды

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Крыша у них, это и так понятно.Коррупция в действии. По ходу там и прокуратура в доле. Нет власти не в стране, не в области.

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