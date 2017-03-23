Представители амурских сельских школ приехали в Благовещенск за молодыми учителями

В амурских школах не хватает учителей английского языка, математики, русского языка и литературы. Об этом рассказали в Благовещенском педагогическом университете на ярмарке вакансий. На неё съехались около сотни директоров школ со всего Приамурья и Еврейской автономной области. Студентам они говорили о преимуществах работы в районных школах и предлагали вакансии.

Татьяна Ярушина 8 месяцев работает в Тамбовской средней школе. Сюда она устроилась сразу после окончания Благовещенского педуниверситета. С детства Татьяна Ярушина пишет стихи и любит читать. Теперь 23-летний педагог прививает эту любовь ученикам 5-х, 6-х и 8-х классов. Шесть лет назад девушка сама окончила Тамбовскую школу.

«Село – это неотъемлемая часть моей жизни, поэтому городским учителем я себя не видела. Все-таки хотелось вернуться на малую родину, где хотелось учить, где хотелось творить и воспитывать патриотизм у детей. Поэтому тут без вопросов», – поделилась учитель русского языка и литературы Тамбовской средней школы Татяна Ярушина.

Вопрос, жалеет ли молодая учительница о возвращении в село, перед Татьяной Ярушиной тоже не стоит, несмотря на работу в две смены, 30-часовую нагрузку и четыре обучаемых класса.

«Когда я пришла в школу, нам выдали подъёмные в размере 20 тысяч. Также к зарплате каждый месяц добавляется тысяча как молодому специалисту. Плюс тем, у кого нет жилья, выдаются квартиры. Мне жилье не нужно было, поэтому я ни на что не претендовала», – сказала Татьяна Ярушина.

Школа в Тамбовке – самая крупная в районе. Здесь учится около тысячи детей и преподают почти 90 учителей. В этом году преподавательский состав пополнился четырьмя молодыми педагогами. Тем не менее кадров по-прежнему не хватает, как и в других районах Приамурья. Исключения – Бурейский и Сковородинский районы.

«На данный момент восполняем места за счёт внутренних ресурсов, которые у нас есть. Дополняем, нагружаем учителей дополнительной нагрузкой, конечно, очень тяжело, но мы справляемся», – рассказала директор школы села Раздольное Тамбовского района Наталья Полякова.

Чтобы решить проблему с кадрами, около ста директоров сельских и деревенских школ со всего Приамурья и Еврейской автономной области приехали на ярмарку вакансий в БГПУ. Они презентовали свои образовательные учреждения перед будущими выпускниками педуниверситета.

Чаще всего в районах не хватает учителей начального и дошкольного образования, ОБЖ, физкультуры, биологи, химии, географии и истории.

«Нам в школу очень нужен преподаватель русского языка и литературы и иностранного языка, и мы надеемся, что сегодня мы будем работать со студентами и кто-нибудь согласится поехать работать в сельскую местность. Если не получится найти молодого специалиста, то мы пригласим с факультета иностранных языков, чтобы преподавали у нас английский язык», – отметил директор школы села Большая Сазанка Серышевского района Евгений Адищев.

Потребность в учителях иностранного языка в два раза больше имеющихся ресурсов, а в преподавателях математики и физики – в три раза. Это при том, что молодым учителям, которые работают в сельских школах, предлагают бесплатные переподготовку, повышение квалификации и другие виды социальной поддержки.

«У нас в Октябрьском районе выплачиваются подъемные. Студенты приезжают на работу и получают стимулирующие выплаты до 3 тысяч рублей в месяц. У нас есть оплата света и отопления. Это всё входит в льготу для учителя на селе», – поделилась директор школы села Николо-Александровка Октябрьского района Татьяна Богдан.

А ещё молодым учителям в районах предоставляют съёмное жильё и платят зарплату, которая, по словам специалистов, выше средней.

«По итогам первого квартала этого года средняя зарплата учителей Амурской области составляет 32 475 рублей. Я не говорю, что сразу у учителей зарплата будет 32 тысячи. Всё зависит от нагрузки и внеурочной деятельности. Но так как приезжают молодые учителя, активные, то зарплата у них достойная», – прокомментировала министр образования и науки Амурской области Марина Селюч.

Во время ярмарки вакансий некоторые студенты обменялись контактами с потенциальными работодателями и заполнили анкеты. Возможно, в дальнейшем они пополнят ряды учителей в районных школах.

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