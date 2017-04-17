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18апреля
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Сегодня, 17:15 0

В Благовещенске ищут водителя, сбившего пешеходов

В Благовещенске ищут водителя, сбившего пешеходов
Фото: kirovnet.ru

Неизвестный водитель на автомобиле темного цвета сбил двоих пешеходов на улице Текстильной. ДТП произошло 16 апреля в 5:12 в районе дома № 42. С места ДТП водитель скрылся, его личность до сих пор не установлена.

Мужчина 1984 года рождения и женщина 1969 переходили проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Оба получили травмы. Но узнавать о состоянии пострадавших водитель не стал и скрылся с места происшествия. Удалось установить лишь то, что автомобиль темного цвета.

Госавтоинспекторы призывают откликнуться всех, кто мог стать свидетелем происшествия. Тех, кто располагает информацией или записью с видеорегистратора, просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону: 59-46-86 или в дежурную часть: 42-52-62.

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#ДТП

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