Праздновать День Победы в Благовещенске будут 5 дней

Фото: Сергей Бредихин

Во вторник, 18 апреля, на планерном совещании в администрации Благовещенска начальник управления культуры Виктория Хопатько доложила о ходе подготовки к празднованию в городе 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Памятную дату в областной столице будут отмечать пять дней: с 5 по 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Так, 5 мая в 15:00 в зале Общественно-культурного центра запланирована праздничная концертная программа. В числе приглашённых – ветераны войны и труженики тыла, представители ветеранских и молодежных патриотических общественных организаций, курсанты ДВОКУ. В праздничном концерте примут участие лучшие творческие коллективы Благовещенска и Амурской области.

8 и 9 мая Благовещенский гарнизон и ДВОКУ организуют на площади Ленина показ современной военной и специальной техники.

8 мая в 10:00 пройдет торжественный церемониал у мемориала воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памятника труженикам тыла на площади Победы. Он предполагает возложение цветов, ритуал отдания воинских почестей (минута молчания, гимн, салют, прохождение роты почетного караула).

После торжественного церемониала на площади Победы молодежные общественные организации и волонтерский корпус проведут акции «Вальс Победы» (общий танец), «День Победы» (общее исполнение песни). Для ветеранов традиционно будет организован «фронтовой обед».

9 мая в 10:00 по улице Ленина торжественным маршем пройдут воины Благовещенского гарнизона, сотрудники силовых структур города и области, общей численностью более двух тысяч человек. Впервые в торжественном прохождении войск примут участие организованные колонны ветеранов ДВОКУ, БВТКУ и 12-го укрепрайона. Завершит парад десантирование парашютистов ДОСААФ на «Золотой миле».

По традиции в этот день пройдет народная акция «Бессмертный полк», в которой предполагается участие около 9 тысяч человек. Построение колонн состоится на улице Ленина в районе ОКЦ. В 11:30 начнется их движение по улице Ленина. До площади Победы колонны «Бессмертного полка» пройдут ориентировочно за 35-40 минут, после чего состоится церемония возложения цветов на площади Победы.

В 18:00 на площади Ленина концертную программу начнут творческие коллективы города и области. Закончатся мероприятия 9 мая в 22:00 праздничным салютом.

Полная программа мероприятий в Благовещенске в рамках празднования Дня Победы будет опубликована на Амур.инфо позже.

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