Общественники подключились к поискам пропавшего благовещенца

Фото: 28.мвд.рф

Поисково-спасательный отряд «Амур» призывает амурчан помочь в поисках пропавшего без вести благовещенца. Игорь Китаев пропал 12 апреля 2017 года. Утром он выехал из дома на своем автомобиле Toyota Corolla Axio (госномер Е 511 ТЕ 28 Rus) серого цвета, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Молодого человека разыскивает и полиция.

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета.

В поисково-спасательном отряде «Амур» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что пока нет никакой информации о местонахождении Игоря Китаева. Примерно до 10 часов утра 12 апреля его автомобиль еще фиксировали камеры видеонаблюдения, потом никаких достоверных сведений не было. Поисковикам поступало сообщение о том, что Игоря Китаева видели в Новокиевском Увале, в кафе «Пикник». Однако эта информация не подтвердилась.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

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#происшествия

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