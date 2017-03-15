Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:43 0

Общественники подключились к поискам пропавшего благовещенца

Общественники подключились к поискам пропавшего благовещенца
Фото: 28.мвд.рф

Поисково-спасательный отряд «Амур» призывает амурчан помочь в поисках пропавшего без вести благовещенца. Игорь Китаев пропал 12 апреля 2017 года. Утром он выехал из дома на своем автомобиле Toyota Corolla Axio (госномер Е 511 ТЕ 28 Rus) серого цвета, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Молодого человека разыскивает и полиция.

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета.

В поисково-спасательном отряде «Амур» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что пока нет никакой информации о местонахождении Игоря Китаева. Примерно до 10 часов утра 12 апреля его автомобиль еще фиксировали камеры видеонаблюдения, потом никаких достоверных сведений не было. Поисковикам поступало сообщение о том, что Игоря Китаева видели в Новокиевском Увале, в кафе «Пикник». Однако эта информация не подтвердилась.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 59-41-05.

Просмотров всего: 1378

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Двух благовещенцев будут судить за песню с призывами убивать полицейских
Происшествия

В Благовещенске пожарные прибыли на вызов о задымлении в клинической больнице

Происшествия

В Сковородинском районе опрокинулся КамАЗ: водитель погиб
Происшествия 4

В деле о погроме на свободненском кладбище появились подозреваемые