Доллар опустился ниже 56-рублёвой отметки

Фото: shraibikus.com

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже отметки в 56 рублей. По информации на 16:50 по московскому времени, в понедельник, 17 апреля, за американскую валюту давали 55,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передаёт «Лента.ру».

Таким образом, доллар подешевел на 0,7 % по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс евро в свою очередь равнялся 56,64 рубля, уступив 0,2 процентных пункта.

Как отмечают эксперты, рубль укрепляется на фоне колебаний цен на нефть. Так, в понедельник эталонный сорт Brent торговался в диапазоне 55,31-55,93 доллара за баррель.

Ранее 17 апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что на российском валютном рынке образовался «пузырь», и когда он лопнет – лишь вопрос времени. Когда это произойдёт, курс российской национальной валюты ожидает резкое падение, а также увеличение волатильности. «Проблема – это возможное резкое падение курса рубля, потому что задрали его наверх», – подчеркнул Титов.

Двумя неделями ранее министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, а к концу года и вовсе достигнет 68 рублей.

Просмотров всего: 69

#экономика

распечатать