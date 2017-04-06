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18апреля
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Сегодня, 16:22 3

В Благовещенске может появиться детская площадка для юных пациентов АОДКБ

В Благовещенске может появиться детская площадка для юных пациентов АОДКБ
Фото: igorgubarev.ru

Волонтеры планируют построить детскую площадку для юных пациентов онкогематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. Сейчас активисты объявили сбор средств на реализацию проекта.

«Площадка будет хороша тем, что она разместится в шаговой доступности от отделения. Дети будут иметь свободный доступ на эту площадку. Ее оборудуют современными тренажерами; будет песочница с защитным куполом, поскольку нашим детям вредны прямые солнечные лучи», – сообщила ИА «Амур.инфо» президент благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Добро без границ» Анна Захарченко.

В этом отделении дети находятся на длительном лечении, иногда годами. Сейчас у них нет возможности гулять – делать это просто негде. Площадка даст возможность юным пациентам покидать больничные палаты и дышать свежим воздухом.

Площадка должна разместиться на территории порядка 300 квадратных метров. На реализацию проекта необходимо 433 тысячи рублей. Из этой суммы 25 % уже собрано. Чтобы собрать остальное, волонтеры решили объявить сбор средств.

Предполагается, что работы по строительству площадки начнутся уже летом. Управиться активисты рассчитывают за один месяц.

«Каждую пятницу, субботу и воскресенье на улице в районе Амурской ярмарки волонтеры в голубых футболках будут собирать средства на строительство этой площадки. Сбор для этих целей стартовал в прошлую пятницу», – рассказал волонтер Игорь Меметов.

Реквизиты для перечисления средств:

ПАО Сбербанк: № 40703810003000000134

БИК 040813608

ИНН/КПП 28012177114/280101001

ОГРН 1162800000065.

Просмотров всего: 333

#дети #жизнь #строительство

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Это шутка? А Путин где, Козлов? В Сирии миллиарды в трубу можно, ОКЦ миллионы на любой праздник, деньги всегда есть. А больным детям нищий народ собирает.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Как лохов разводят.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    21 минута назад

    Никто не мешает вам считать себя лохом.

    Детям эта площадка действительно очень нужна! Состояние у детей в отделении разное, но детство должно быть у всех ребят. Анна — инициатор — знает об онкологии у детей не по сайтам. У меня нет ни грамма сомнения, что все средства, которые поступят на счет фонда, будут потрачены именно на площадку.

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