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18апреля
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Сегодня, 15:48 20

Здание бывшего винзавода в Благовещенске незаконно ремонтируют

Здание бывшего винзавода в Благовещенске незаконно ремонтируют

Благовещенцы обратили внимание на то, что здание бывшего винзавода в переулке Святителя Иннокентия начали обновлять – старые деревянные стены работники облицовывают современной серой плиткой. Но выяснилось, что ремонтные работы снаружи здания запрещены. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области по согласованию с областной прокуратурой начали внеплановую проверку по этому факту.

Ситуацию с ремонтом прокомментировал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. Он рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что здание бывшего винзавода находится в зоне охраны памятников истории и культуры. Это означает, что никакие ремонтные работы, в том числе и облицовочные проводить нельзя.

«На прошлой неделе, когда мы узнали, что там начались ремонтные работы, мы сразу связались с прокуратурой и начали проверку. Мы уже разговаривали с руководством, поставили их в известность о том, что они нарушают закон. Впрочем, они и сами должны это понимать, так как в градостроительном плане указано, к какой категории относится это здание. Более того, даже после нашего предупреждения они не прекратили работы. Но мы все равно будем добиваться того, чтобы зданию вернули прежний облик. Потому что его задача – сохранение исторической среды города, его нельзя реконструировать, менять архитектурную форму, цвет и так далее», – сказал Виталий Александрович.

Прокурорская проверка должна занять не более 20 дней, но, скорее всего, она закончится раньше. Нарушителям грозит штраф от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

Сейчас в здании, где раньше производили алкогольные напитки, находятся административные помещения. Там расположились офисы торговой фирмы, занимающейся перепродажей алкоголя.

Просмотров всего: 2487

#закон #история #строительство

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    4 часа назад

    такую убогость испортили

  • Археолог2

    Археолог2
    4 часа назад

    Так то не министерство культуры, а государственная инспекция по охране объектов историко-культурного наследия Амурской области. И не зам министра, а начальник инспекции.

  • Лингвист

    Лингвист
    4 часа назад

    Да чихали они на предписания прокуратуры, вот увидите, все будет по как захотят эти "бизнесмЭны", облицуют и сделаю все по своему.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    захотели из г-на конфетку сделать.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Предприниматель просто решил немного повысить уровень своего бизнеса, при этом плевать хотел на закон и архитектуру здания! Интересно удастся до конца плиточка выложить?

  • android

    android
    3 часа назад

    Идиотизм. Охраны у нас много. Хотели как лучше...

  • Pantera

    Pantera
    3 часа назад

    Было бы реально красивое здание старинное, то,конечно......а так...деревянный страшный барак. Который мог стать приличным зданием......

  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    поддержу. Такую рухлядь надо убирать с улиц. Тоже мне, культурное наследие. Бараки на Первомайской тоже можно к этой категории приравнять?

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Я бы спасибо им сказала ,за то что ремонтируют,а наши Амурские власти,ждут когда деревянное здание разрушится под воздействием осадков,и освободится земля,что ждут то ,хоть бы написали.Амурские власти благодарите людей,которые строят,ремонтируют в нашем городе.

  • yuliablg444

    yuliablg444
    3 часа назад

    только увидели?)) месяца полтора там уже ремонтные работы идут

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Мда. Какое-то гнилое у нас культурное наследие.

    Подобные исторические памятки сносятся под программу "Переселение из ветхого жилья"

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Закон есть закон. Добейтесь снятия статуса и делайте что хотите

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Такую убогость, хотели приличный вид придать, в центре города, старый барак.. маразм у нас крепчает..

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    СаняCh

    Закон есть закон. Добейтесь снятия статуса и делайте что хотите



    Гыг. Кто должен добиваться? Я? Павлов? Нифашев?

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Проснулись, здрасте!! Его еще с начала февраля с внешней стороны ремонтируют. Мы были на приеме в мед центре рядом в начале февраля работы велись уже

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    и по всей видимости начались они еще в прошлом году

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Зачем ремонтировать старье? Столько у нас в городе страшного, старого жилья, смотреть противно на это убожество. Новое надо строить, красивое, оригинальное.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Красивое здание, которое испохабили и вместо того, чтобы привести его в порядок, решили сделать из него коробку унылую. Вы либо здание это не видели, либо архитектурный идеал для вас — сарай с вывеской Светофор.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    24 минуты назад

    alex 3 , сегодня, 16:29

    захотели из г-на конфетку сделать.

    НО ВСЕ РАВНО БУДЕТ ПАХНУТЬ Г-ОМ

  • Br35

    Br35
    20 минут назад

    >Такую убогость, хотели приличный вид придать, в центре города, старый барак.. маразм у нас крепчает..

    Есть такое понятие как износ и всё такое. Любой более менее слабоумный инженер знает, что со временем строение становится аварийным. Что означает его потенциальную угрозу жизни двуногих уродцев. Вон недавно совсем новость было о том что потолок обвалился в бараке. Деревянные дома. Из дерева. Которое не железобетонные плиты. А дерево. Размокающее и ветшающее с годами. Дерево. Падать. Убивать. ага? Даже на фото видно, что старое дерево просто обшивают снаружи красивенькими плиточками, чтобы саркофаг для будущих трупов выглядел как новый.

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