Здание бывшего винзавода в Благовещенске незаконно ремонтируют

Благовещенцы обратили внимание на то, что здание бывшего винзавода в переулке Святителя Иннокентия начали обновлять – старые деревянные стены работники облицовывают современной серой плиткой. Но выяснилось, что ремонтные работы снаружи здания запрещены. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области по согласованию с областной прокуратурой начали внеплановую проверку по этому факту.

Ситуацию с ремонтом прокомментировал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. Он рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что здание бывшего винзавода находится в зоне охраны памятников истории и культуры. Это означает, что никакие ремонтные работы, в том числе и облицовочные проводить нельзя.

«На прошлой неделе, когда мы узнали, что там начались ремонтные работы, мы сразу связались с прокуратурой и начали проверку. Мы уже разговаривали с руководством, поставили их в известность о том, что они нарушают закон. Впрочем, они и сами должны это понимать, так как в градостроительном плане указано, к какой категории относится это здание. Более того, даже после нашего предупреждения они не прекратили работы. Но мы все равно будем добиваться того, чтобы зданию вернули прежний облик. Потому что его задача – сохранение исторической среды города, его нельзя реконструировать, менять архитектурную форму, цвет и так далее», – сказал Виталий Александрович.

Прокурорская проверка должна занять не более 20 дней, но, скорее всего, она закончится раньше. Нарушителям грозит штраф от 200 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

Сейчас в здании, где раньше производили алкогольные напитки, находятся административные помещения. Там расположились офисы торговой фирмы, занимающейся перепродажей алкоголя.

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