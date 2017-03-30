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18апреля
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Сегодня, 15:51 0

Магазины Японии к 2025 году останутся без продавцов и кассиров

Магазины Японии к 2025 году останутся без продавцов и кассиров
Фото: 24gadget.ru

Власти Японии собираются ввести в магазинах автоматизирование покупок. Иными словами, из торговых точек исчезнут продавцы и кассиры, люди будут приобретать товар с помощью электронных технологий. Реализовать подобную программу планируется к 2025 году, сообщает ИА Regnum со ссылкой на Kyodo.

Введение автоматизации станет возможным благодаря использованию специальных чипов с информацией на упаковке товара. Считывание будет происходить в тот момент, когда покупатель поместит товар в корзину. Кассовый аппарат будет выдавать чек и сдачу.

Первые шаги в данном направлении сделаны: новая система успешно опробована вгороде Моригути (префектура Осака). Как отмечают разработчики, на полную реализацию проекта потребуется время: сейчас требуется снизить стоимость чипов с информацией, чтобы товар не обходился покупателям дороже, чем раньше.

В конце прошлого года тестирование магазинов без продавцов было начато в американском Сиэтле. Местная интернет-компания Amazon.com, Inc. начала эксперимент, чтобы в 2017 году открыть магазин с автоматизированной торговлей. Расчёт за покупку происходит виртуально – через личный кабинет интернет-магазина. Считывание штрих-кодов товаров, положенных покупателем в корзину, происходит автоматически.

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#технологии #торговля

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