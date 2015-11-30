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Амурчанина осудили за осквернение мемориала памяти защитников Отечества

Амурчанина осудили за осквернение мемориала памяти защитников Отечества

В понедельник, 17 апреля, в Белогорском районе суд вынес приговор местному жителю, который осквернил мемориал памяти воинов, погибших при защите Отечества. Памятник возле села Возжаевка установили в честь Героя России Олега Пешкова и награждённого орденом Мужества Александра Позынича.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на памятных табличках, установленных на памятнике воинской славы на федеральной трассе Чита – Хабаровск, неизвестные написали нецензурное слово. Причем, сделано это было накануне Дня Победы в 2016 году.

Суд признал виновным в совершении акта вандализма 23-летнего жителя села Возжаевка. Было установлено, что амурчанин в вечернее время 8 мая 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил мемориал. Из принесенного с собой баллончика с краской он нанес на мемориал надписи, оскорбляющие память воинов, погибших при исполнении воинского долга.

При назначении наказания суд мужчине суд учел его признание вины и раскаяние в содеянном. Обвиняемый согласился на рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Амурчанина приговорил к 220 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #память #происшествия

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Страна нуждается в героях, а рожают дураков.

  • Немо

    Немо
    45 минут назад

    Надо было заставить этого ублюдка за 220 часов языком вылизать свои надписи.

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