Амурчанина осудили за осквернение мемориала памяти защитников Отечества

В понедельник, 17 апреля, в Белогорском районе суд вынес приговор местному жителю, который осквернил мемориал памяти воинов, погибших при защите Отечества. Памятник возле села Возжаевка установили в честь Героя России Олега Пешкова и награждённого орденом Мужества Александра Позынича.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на памятных табличках, установленных на памятнике воинской славы на федеральной трассе Чита – Хабаровск, неизвестные написали нецензурное слово. Причем, сделано это было накануне Дня Победы в 2016 году.

Суд признал виновным в совершении акта вандализма 23-летнего жителя села Возжаевка. Было установлено, что амурчанин в вечернее время 8 мая 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осквернил мемориал. Из принесенного с собой баллончика с краской он нанес на мемориал надписи, оскорбляющие память воинов, погибших при исполнении воинского долга.

При назначении наказания суд мужчине суд учел его признание вины и раскаяние в содеянном. Обвиняемый согласился на рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Амурчанина приговорил к 220 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 560

#криминал #память #происшествия

распечатать