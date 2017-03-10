В Благовещенске водитель, скрываясь от сотрудников ДПС, потерял покрышки

Благовещенские полицейские ночью 18 апреля преследовали водителя Toyota Chaser. Увидев иномарку на дороге, сотрудники ДПС потребовали от водителя остановиться, но вместо этого он нажал на газ. После началась погоня за нарушителем.

Бегство закончилось в районе пересечения Кольцевой и Новотроицкого шоссе – гонщик не справился с управлением, вылетел на газон, снес декоративные фонарики и, что называется, разулся – лишился всех четырех покрышек, сообщает корреспондент ИА «Сканер».

Но на этом бойкий беглец не остановился. Он выскочил из остановившегося автомобиля и попытался убежать от полицейских. Но сотрудники догнали его. Оказалось, что водитель был нетрезв. Его задержали, а машину отправили на арестплощадку.

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