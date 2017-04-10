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Старинное здание на набережной Амура могут сделать картинной галереей

Старинное здание на набережной Амура могут сделать картинной галереей
Фото: amurobl.ru

На выездном совещании губернатору Амурской области представили проект реконструкции здания по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 2, где сейчас размещается институт геологии и природопользования. До революции в нем располагались торговые ряды «Мавритания». Здесь может появиться картинная галерея.

«Это здание должно быть наследием всей области. Мы планируем передать его краеведческому музею. На базе него сделать галерею, где могли бы выставляться художники, а также коллекции из очень богатых фондов амурского музея. Сейчас у них не хватает места, а здесь его будет достаточно. Из набережной можно сделать подобие Арбата – и она станет центром культурной жизни города, который с удовольствием будут посещать и сами благовещенцы, и туристы», – отметил Александр Козлов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, передать здание под культурные нужды руководство института геологии не против, тем более что размещать лаборатории по современным стандартам в нем они не могут, так как оно является памятником архитектуры. Планируется, что после реконструкции фасад здания предстанет в первоначальном виде. Восстановят и входные двери в каждой секции, отделенной колоннами, как было при постройке в 1907 году.

Проведут реконструкцию и здания электроаппаратного завода – улица Ленина, 130. Власти с 2014 года проводили работу с собственником здания, который не торопился начинать ремонт. Работы стартуют 10 мая и продлятся три месяца. В ходе выездного совещания по настоянию главы области в проект решили включить монтаж декоративной подсветки.

«Старинные здания придают определенный шарм Благовещенску. В столице Приамурья 57 памятников архитектуры и строительства, о них необходимо заботиться. Ежегодно в городе проводятся работы по ремонту и реставрации памятников архитектуры, в результате которых зданиям возвращается их первоначальный, исторический облик. Неважно, в чьей собственности находится здание: в федеральной, муниципальной или частной. Наша задача – сохранить облик города для потомков», – сказал губернатор.

Контролировать все реставрационные работы будет государственная инспекция по охране объектов культурного наследия области, которую возглавил Виталий Ребизант.

«Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя контроль за соблюдением собственниками, пользователями требований законодательства. Это контроль за проведением любых работ – ремонтных, реставрационных на памятниках архитектуры, на памятниках истории, контроль за проведением археологических исследований, контроль за проведением строительных работ, которые могут повредить или нанести ущерб памятникам археологии, привлечение к ответственности нарушителей, популяризация объектов культурного наследия, то есть достаточно широкий спектр задач», – пояснил Виталий Ребизант.

Просмотров всего: 1217

#культура #память #строительство

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Светлица

    Светлица
    5 часов назад

    Очень хорошая идея !!!!!

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Опять след Павлова? Николаич прославился на долгие века!

  • marcepan

    marcepan
    5 часов назад

    Сериал "След". Главное, не выпилите все деревья в городе

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    5 часов назад

    Неужто собственники электроаппаратного у себя в Москве за стольки лет копеечку на завод потратят.

  • sinica

    sinica
    5 часов назад

    А потом открыть в нем китайку или расчетно-кассовый центр...

  • космонавт

    космонавт
    4 часа назад

    На углу калинина - горького уже одну галерею открыли,

    теперь хотят на берегу амура кабак открыть.

  • человек

    человек
    4 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    Неужто собственники электроаппаратного у себя в Москве за стольки лет копеечку на завод потратят.



    В Москве ? Я думал он в Зее, нет ?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    Невероятно! Ну, наконец-то, принято в отношении этого здания единственно верное решение. Браво, губернатору!!! Ведь уже около 30 лет периодически возникали идеи разместить в этом уникальном в архитектурном плане здании Художественный музей (Амурскую галерею, Центральный областной выставочный зал…).

    А уж если это здание будут отдавать под крыло областного музея, то вполне можно в нем разместить целый комплекс - Художественный музей ( прежде всего), плюс Галерею, Выставочный зал…

    Еще раз браво, дождался таки Благовещенск умного решению по этому зданию!!!

  • Play-off

    Play-off
    4 часа назад

    В здании "Мавритании" расположено дорогостоящее оборудование, собирающее данные по сейсмике со всего Дальнего Востока. Стоимость переноса такого оборудования в другое место велика. Примерно в 2008 году мы пытались договориться с РАН о передаче муниципалитету этого здания, и РАН не возражал, при условии предоставления аналогичных по площади помещений и компенсации стоимости переезда. Но таких денег у города даже тогда не было.

    Интересно, откуда сейчас средства найдутся. Посмотрим

  • Ильяc28

    Ильяc28
    4 часа назад

    Вероника Н.

    Невероятно! Ну, наконец-то, принято в отношении этого здания единственно верное решение. Браво, губернатору!!! Ведь уже около 30 лет периодически возникали идеи разместить в этом уникальном в архитектурном плане здании Художественный музей (Амурскую галерею, Центральный областной выставочный зал…). А уж если это здание будут отдавать под крыло областного музея, то вполне можно в нем разместить целый комплекс - Художественный музей ( прежде всего), плюс Галерею, Выставочный зал… Еще раз браво, дождался таки Благовещенск умного решению по этому зданию!!!



    а надо было бы РПЦ передать!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Светлица

    Очень хорошая идея !!!!!



    Идея-то хорошая.



    Только вот, как всегда, реализация подкачает.



  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    не верится что там сделают картинную галерею. уже собирались её делать но всё осталось только идеей

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    хватит голову морочить, открывайте сразу КИТАЙКУ

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Началось шевеление на бумаге перед выборами,ну а мы будем ждатььь осуществления мечты властей.Сроки ввода указали,только точные желательно.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад

    Немного истории про Мавританию

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    Play-off

    В здании "Мавритании" расположено дорогостоящее оборудование, собирающее данные по сейсмике со всего Дальнего Востока. Стоимость переноса такого оборудования в другое место велика. Примерно в 2008 году мы пытались договориться с РАН о передаче муниципалитету этого здания, и РАН не возражал, при условии предоставления аналогичных по площади помещений и компенсации стоимости переезда. Но таких денег у города даже тогда не было. Интересно, откуда сейчас средства найдутся. Посмотрим



    Все у нас через одно место... Если что-то хорошее хотят сделать, то обязательно надо разрушить что-то другое нужное и ценное...



  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    В этом здании картинную галерею хотят сделать уже лет 40.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    «Старинные здания придают определенный шарм Благовещенску.

    В столице Приамурья 57 памятников архитектуры и строительства,

    о них необходимо заботиться.



    Прекрасные слова! Спасибо И.Павлову и другим неравнодушным, что смогли

    всколыхнуть эту архитектурную псевдосовременную подражательность

    последнего десятилетия от китайских инвесторов.

    Пусть всё получится.

  • Local

    Local
    2 часа назад

    Я бы напомнил данный пост:

    Play-off

    В здании "Мавритании" расположено дорогостоящее оборудование, собирающее данные по сейсмике со всего Дальнего Востока. Стоимость переноса такого оборудования в другое место велика. Примерно в 2008 году мы пытались договориться с РАН о передаче муниципалитету этого здания, и РАН не возражал, при условии предоставления аналогичных по площади помещений и компенсации стоимости переезда. Но таких денег у города даже тогда не было. Интересно, откуда сейчас средства найдутся. Посмотрим



    Ну, а поскольку ИААИ сайт новостной, хотелось бы, чтобы они провентилировали и осветили данный вопрос.

    Кстати, буду настаивать, если освЕщения (для вящих грамотеев) не будет.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ынтересно, а та кирпичная хибара (увы, таково её состояние чичас), что на Горького-Калинина тоже памятник? Так чего же власти тянут котика за яйки? Помнится, перед тем как воздвигнуть мини свечку на Чайке-Амурке, древнее и не шибко "казистое" здание с туристическим центером было перебрано полностью. Про старую пятую школу даже не вспоминайю.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Кстати, "типовой" кынотеатыр Амур попы зря снесли. Всё ж лучше пустыря с крестом. Отомстили дохлому льву - поверженной совецкой власти.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    1 час назад

    Картинная калерея там будет неактуальна ни разу. Человек зашел один раз посмотрел и все.

    А если сделать кафе типа "Шоколадницы", то там народ будет круглогодично тусоваться. Кондитерские изделия, блины, мороженое, соки, воды, чай, квас и т д

  • marcepan

    marcepan
    34 минуты назад

    Павлов взялся за памятники.

    Как говорит гуся: * с уважением)

  • marcepan

    marcepan
    34 минуты назад

    Но только елки не пилите)

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