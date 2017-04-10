Старинное здание на набережной Амура могут сделать картинной галереей

Фото: amurobl.ru

На выездном совещании губернатору Амурской области представили проект реконструкции здания по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 2, где сейчас размещается институт геологии и природопользования. До революции в нем располагались торговые ряды «Мавритания». Здесь может появиться картинная галерея.

«Это здание должно быть наследием всей области. Мы планируем передать его краеведческому музею. На базе него сделать галерею, где могли бы выставляться художники, а также коллекции из очень богатых фондов амурского музея. Сейчас у них не хватает места, а здесь его будет достаточно. Из набережной можно сделать подобие Арбата – и она станет центром культурной жизни города, который с удовольствием будут посещать и сами благовещенцы, и туристы», – отметил Александр Козлов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, передать здание под культурные нужды руководство института геологии не против, тем более что размещать лаборатории по современным стандартам в нем они не могут, так как оно является памятником архитектуры. Планируется, что после реконструкции фасад здания предстанет в первоначальном виде. Восстановят и входные двери в каждой секции, отделенной колоннами, как было при постройке в 1907 году.

Проведут реконструкцию и здания электроаппаратного завода – улица Ленина, 130. Власти с 2014 года проводили работу с собственником здания, который не торопился начинать ремонт. Работы стартуют 10 мая и продлятся три месяца. В ходе выездного совещания по настоянию главы области в проект решили включить монтаж декоративной подсветки.

«Старинные здания придают определенный шарм Благовещенску. В столице Приамурья 57 памятников архитектуры и строительства, о них необходимо заботиться. Ежегодно в городе проводятся работы по ремонту и реставрации памятников архитектуры, в результате которых зданиям возвращается их первоначальный, исторический облик. Неважно, в чьей собственности находится здание: в федеральной, муниципальной или частной. Наша задача – сохранить облик города для потомков», – сказал губернатор.

Контролировать все реставрационные работы будет государственная инспекция по охране объектов культурного наследия области, которую возглавил Виталий Ребизант.

«Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя контроль за соблюдением собственниками, пользователями требований законодательства. Это контроль за проведением любых работ – ремонтных, реставрационных на памятниках архитектуры, на памятниках истории, контроль за проведением археологических исследований, контроль за проведением строительных работ, которые могут повредить или нанести ущерб памятникам археологии, привлечение к ответственности нарушителей, популяризация объектов культурного наследия, то есть достаточно широкий спектр задач», – пояснил Виталий Ребизант.

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