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18апреля
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Приморский экс-глава сельского поселения осуждён на срок 3 года 6 месяцев за взятку

Приморский экс-глава сельского поселения осуждён на срок 3 года 6 месяцев за взятку
Фото: primamedia.ru

В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор экс-главе Безверховского сельского поселения Александру Безуглому, обвиняемому в получении взятки с элементами мошенничества. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Судом установлено, что Безуглый воспользовался своим служебным положением в корыстных целях, предложив в 2015 году местному предпринимателю помощь в получении земельных участков на территории поселения в аренду. За кругленькую сумму чиновник пообещал принять дополнительные меры, направленные на предоставление коммерсанту в аренду двух земельных участков и последующему заключению договоров аренды на них. За оказанные услуги фигурант запросил 160 тысяч рублей – деньги для населённого пункта с населением менее тысячи человек немалые.

Ранее, в июне того же года, глава поселения уже обманул того же самого бизнесмена. Пообещав посодействовать в заключении договора аренды земельного участка, Безуглый получил от предпринимателя 10 тысяч рублей, но помощь им так и не была оказана.

Два месяца спустя, под видом оказания услуг по ускоренному формированию земельных участков с целью беспрепятственного оформления арендных отношений с администрацией поселения, фигурант пытался похитить у предпринимателя 200 тысяч рублей. Полностью осуществить задуманное он не успел, поскольку был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении части денежных средств.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 2 миллиона рублей.

По мнению прокуратуры, решение суда первой инстанции в части назначенного наказания является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости.

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#Дальний Восток #криминал #российская власть #суды

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