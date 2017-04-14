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18апреля
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Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме

Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
Фото: i.ytimg.com

По меньшей мере 285 человек погибли, более тысячи пострадали в Мьянме в результате различных происшествий, случившихся по всей стране за время водного фестиваля Тинджан, знаменующего наступление Нового года. Об этом, со ссылкой на агентство «Синьхуа», сообщает ТАСС.

В общей сложности за четыре дня празднования полиция возбудила 1 200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, воровством и насилием.

Тинджан принято отмечать, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна (как правило, это происходит в середине апреля). Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистские корни. По местным поверьям, вода во время праздника смывает с человека все грехи и недуги, неся ему радость и удачу.

Аналогичный праздник существует также в соседних странах – Таиланде, Камбодже и Лаосе.

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#криминал #праздники #происшествия

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