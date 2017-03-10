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Благовещенка подозревает, что в ее машину стреляли

Благовещенка подозревает, что в ее машину стреляли

В понедельник, 17 апреля, у жительницы Благовещенска в автомобиле внезапно разбилось заднее окно, когда она собиралась отъехать с парковки рядом с торговым центром. Перед этим женщина слышала глухой хлопок и поэтому предполагает, что в машину могли выстрелить.

«Происшествие случилось после работы в начале седьмого часа вечера. Я подъехала к торговому центру в микрорайоне, припарковалась, сходила в магазин за продуктами. А когда села в машину и собиралась выехать, вдруг услышала странный глухой звук и заднее окно машины разбилось», – рассказывает девушка.

Она не уверена, что слышала именно звук выстрела, возможно, это было что-то другое. Но, по ее словам, на камень это непохоже. «Ведь чтобы разбить стекло на машине, нужен большой камень, его было бы видно», – рассуждает пострадавшая.

Кроме того, у нее есть косвенные подозрения. «Когда я еще ехала к торговому центру, то на перекрестке рядом со мной остановилась машина, в которой были двое мужчин. Они пытались привлечь мое внимание. Когда я приехала на парковку, они также остановились неподалеку. А после инцидента с задним стеклом уехали, – рассказала пострадавшая. – После я еще раз увидела эту машину и даже сфотографировала ее».

Сразу после того как стекло разбилось, она позвонила в полицию. Ей посоветовали обратиться в опорный пункт полиции и к участковому. Около 20 часов девушка написала заявление в полицию. На следующий день она сходила в торговый центр, попросила разрешить ей скопировать записи с камер видеонаблюдения. Их она передала в полицию.

В пресс-службе Благовещенского отдела полиции корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили, что 17 апреля было написано заявление о повреждении автомобиля. Сейчас проводится проверка по этому заявлению. Характер повреждений также еще устанавливается.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • fb_Александр Ххх

    fb_Александр Ххх
    14 минут назад

    заголовок поправьте

  • Гагусик

    Гагусик
    11 минут назад

    Благовещенка, а не благовещенСка

  • OT

    OT
    3 минуты назад

    Пуля рикошетом прошла.

    Интересно разберутся?

    По моему очень сложно.

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