Не нужно быть женщиной, чтобы носить высокие каблуки: эксклюзив от экс-благовещенца

Он переехал в Америку из Благовещенска 2,5 года назад, в рабочее время делает пиццу и роллы, а после работы перевоплощается в Эмпрессию. Такое имя для своего нового образа выбрал Гоша Пронин. Молодой человек увлекся новым направлением – он дрэг-квин. Это артист мужского пола, который детально перевоплощается в женщину ради шоу.

Интерес к перевоплощению был всегда, признался журналистам интернет-журнала «Амур.лайф» Гоша. Еще в университете он поверг всех в шок, сделав косплей на группу Kazaky. Сейчас на высоких каблуках парень иногда ходит в клубы потанцевать и повеселиться. Говорит, в Америке этим никого не удивишь. Примерить на себя образ дрэг-квин бывшего благовещенца вдохновило телевизионное шоу о парнях, которые перевоплощаются в девушек RuPauls Drag Race.

«Хочу заниматься этим на профессиональном уровне. Это для меня не ерунда. Есть термин трансвестит, есть термин кросс-дрессер, а есть дрэг-квин. Первые два для меня отвратительны. Ассоциируются с плохим макияжем и с мускулистым мужиком. Все комедийно, пошло, дешево. А дрэг-квин - это проработанный образ, это не посмешище. Я называю себя дрэг-квин. И планирую связать свою жизнь с этим на профессиональном уровне», – рассказал журналисту редакции «Амур.лайф» бывший благовещенец.

Оказалось, увлечение это не из дешевых. Только за первый поход в магазин молодой человек потратил 300 долларов на косметику. Но и профессиональные дрэг-квин зарабатывают немало. Артисты участвуют в различных шоу.

Подробнее о том, как Гоше удалось найти свое место в далекой Америке, что о его новом увлечении думает его мама и о планах на будущее – в интервью интернет-журналу «Амур.лайф».

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