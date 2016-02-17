В Благовещенске на крышах «Островов» и «Харбина» установят громкоговорители для оповещения о ЧС

Фото: omskinform.ru

Администрация Благовещенска объявила новый электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который произведет в городе и его пригороде монтаж большого количества новых громкоговорителей для оповещения населения о ЧС.

Заявки от потенциальных подрядчиков администрация начала принимать 17 апреля. Аукцион, который определит победителя, намечен на 10 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 13,5 миллиона рублей. В процессе торгов эта сумма может снизиться. Победителем станет та организация, которая запросит за услуги наименьшую цену.

Новые громкоговорители устанавят на крышах жилых домов, офисных зданий, школ и других объектов. Появятся они, в частности, на крышах ТРЦ «Острова», кинотеатра «Харбин», школ № 23 и № 24, 7-этажного корпуса Амурской областной клинической больницы.

На крышах смонтируют по четыре громкоговорителя для вещания в направлениях север, запад, восток и юг. При них установят усилители мощности.

Данные работы по установке громкоговорителей в материалах госзакупки обозначены как первый этап. Всего таких этапов должно быть три. Работы в рамках всех трех этапов должны завершиться до конца 2017 года.

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#городская власть #технологии

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