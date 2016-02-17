Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:56 3

В Благовещенске на крышах «Островов» и «Харбина» установят громкоговорители для оповещения о ЧС

В Благовещенске на крышах «Островов» и «Харбина» установят громкоговорители для оповещения о ЧС
Фото: omskinform.ru

Администрация Благовещенска объявила новый электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который произведет в городе и его пригороде монтаж большого количества новых громкоговорителей для оповещения населения о ЧС.

Заявки от потенциальных подрядчиков администрация начала принимать 17 апреля. Аукцион, который определит победителя, намечен на 10 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 13,5 миллиона рублей. В процессе торгов эта сумма может снизиться. Победителем станет та организация, которая запросит за услуги наименьшую цену.

Новые громкоговорители устанавят на крышах жилых домов, офисных зданий, школ и других объектов. Появятся они, в частности, на крышах ТРЦ «Острова», кинотеатра «Харбин», школ № 23 и № 24, 7-этажного корпуса Амурской областной клинической больницы.

На крышах смонтируют по четыре громкоговорителя для вещания в направлениях север, запад, восток и юг. При них установят усилители мощности.

Данные работы по установке громкоговорителей в материалах госзакупки обозначены как первый этап. Всего таких этапов должно быть три. Работы в рамках всех трех этапов должны завершиться до конца 2017 года.

Просмотров всего: 109

#городская власть #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Maliko

    Maliko
    27 минут назад

    Намечается какое-то мероприятие?

  • trew

    trew
    26 минут назад

    Кому-то срочно понадобился "откат"? )

  • Мастра

    Мастра
    15 минут назад

    больше на второе похоже. Хотя, может к войне готовимся. только в бомбоубежищах автостоянки))))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 2

Стреляющий с двух рук российский робот «Фёдор» напугал западные СМИ (видео)
Общество 7

Амурчан предупреждают о возможном ухудшении телесигнала
Общество 4

Свободненцы одними из первых в области начали осваивать электронную очередь на почтамте
Культура

Благовещенск и Хэйхэ создадут объединенные оркестр и хор