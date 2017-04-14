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Дождь и снег пока не торопятся покинуть Приамурье: прогноз погоды на 19 апреля

Дождь и снег пока не торопятся покинуть Приамурье: прогноз погоды на 19 апреля
Фото: Avmur

В Амурской области 19 апреля ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые и умеренные осадки – снег, мокрый снег, дождь. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Днем термометры покажут 8…13 градусов выше нуля, местами – от минус 2 до плюс 3.

В Благовещенске в этот день будет переменно облачно. Синоптики прогнозируют слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Северный ветер разгонится до 8-13 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от нуля до плюс 2 градусов, днем – плюс 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 309

#погода

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Комментарии
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  • Витта

    Витта
    38 минут назад

    Если верить прогнозам Гисметео, дожжи еще очень дооолгооо не покинут нашу область....

  • Витта

    Витта
    38 минут назад

    Если верить прогнозам Гисметео, дожжи еще очень дооолгооо не покинут нашу область....

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