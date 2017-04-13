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18апреля
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В Магдагачи мужчина попытался задушить полицейского

В Магдагачи мужчина попытался задушить полицейского
Фото: miasskiy.ru

Один из пассажиров поезда Владивосток – Новосибирск во время стоянки на станции Магдагачи попытался задушить полицейского. За это мужчине предстоит ответить перед законом.

Инцидент произошел 17 апреля. Один из пассажиров поезда, будучи нетрезвым, начал скандалить. Когда на место прибыли полицейские, мужчина стал выражаться в их адрес нецензурной бранью. Затем схватил одного из сотрудников за шею и попытался задушить.

«Когда дебошир понял, что силы неравны, попытался выхватить табельное оружие из кобуры стража правопорядка, в связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства (наручники)», – сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

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#криминал #происшествия #транспорт

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