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18апреля
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Сегодня, 13:20 0

На Алтае воспитанники детсада пострадали при обрушении кирпичной стены

На Алтае воспитанники детсада пострадали при обрушении кирпичной стены
Фото: ridus.ru

ЧП в Алтайском крае: в детском саду «Искринка» на гуляющих малышей упала кирпичная кладка стены общей площадью 16 квадратных метров. В результате происшествия два четырёхлетних ребёнка получили ушибы, один ребёнок госпитализирован с переломом костей стопы, сообщает VSE42.Ru.

Медицинские работники сообщили, что в настоящее время здоровью пострадавших детей ничего не угрожает.

Как стало известно, опасная конструкция осталась на территории детского сада от ранее демонтированной веранды.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание детей на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения», – сказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

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#дети #происшествия

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