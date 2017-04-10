Дачные домики в Зее сгорели из-за того, что одна амурчанка подожгла другую

Обновлено: 14:12



Амурский центр ГЗ и ПБ назвал предварительную причину пожара, который уничтожил пять дачных домиков в Зее. По его данным, две соседки – хозяйки домиков поссорились, и одна облила другую легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В дальнейшем огонь перекинулся на строения.

Сообщается, что пострадавшей 65 лет. Ее с ожогами первой степени лица, рук, головы и груди доставили в Зейскую центральную районную больницу.

Окончательная причина пожара будет установлена после проведения следственных мероприятий.

Как позже сообщили в СУ СКР по Амурской области, женщину, которая подожгла свою соседку, задержали, она помещена в изолятор временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В ведомстве уточняют, что ссора между женщинами произошла на почве злоупотребления спиртными напитками.

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